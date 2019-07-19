У ипотеки появится альтернатива

Те россияне, которые не имеют возможности обратиться за ипотекой из-за низкого уровня доходов, все же смогут получить жилье, хотя и не в собственность. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 10 октября 2019 года разработать механизмы обеспечения семей с невысокими доходами жильем на условиях его сохранения в публичной собственности, говорится на сайте Кремля.

"Правительству РФ в целях улучшения жилищных условий населения и увеличения к 2024 году объемов строительства жилья в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" обеспечить разработку дополнительных механизмов обеспечения жильем граждан, имеющих невысокий уровень доходов, на условиях его сохранения в публичной собственности", - говорится в документе. Для решения этого вопроса, в частности, президент также поручил принять меры по централизации на уровне субъектов РФ функции технического заказчика по строительству жилищного фонда социального использования.

К 1 сентября глава государства ждет от кабмина и региональных властей предложений "о целесообразности ограничения однократным предоставлением за счет бюджетных средств субсидий гражданам на выплату первоначального взноса или компенсации процентной ставки по ипотечным кредитам", передает ТАСС.

Данная инициатива является одной небольшой частью глобальной государственной программы - нацпроекта "Жилье и городская среда", напоминает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Для властей уже больше года назад поставлена принципиальная задача довести уровень возводимых квадратных метров в России до 120 млн ежегодно, а это означает что необходимо увеличить этот норматив практически в два раза. Драйвером такого строительного бума при этом является ипотека, на строительство многоквартирных домов по этой схеме должно приходиться более 66% от всего объема возводимого жилья сейчас - при этом в 2017 году на нее приходилось пока только 35,3%, остальное должно приходится на ИЖС.

Получается, говорит аналитик, что порядка 70 млн кВ. м в год должно приходится на ипотеку уже через 5 лет - но в таком случае ставка по такому кредиту должна ощутимо снизиться, а реальные располагаемые доходы россиян должны увеличится как минимум в 1.5 раза. Если смотреть на ситуацию которая сложилась на рынке в данный момент - перспектива очень туманная, доходы граждан не растут, официальная инфляция сильно отличается от реальной - почти в два раза, при этом банки не могут идти на меры по снижению ставок опережающими темпами - давит слабый экономический рост и общая ситуация в банковском секторе.

И если в прошлом году банки еще пытались двигать ставку на понижение, то в ходе работы стало понятно, что необходимо отодвигать границы, указывает Дмитрий Жарский. Так, к январю текущего года ставки подросли на 1,2-1,7 пп до 10,1 и 10,9% против 9,5% предусмотренных нацпроектом на конец 2018 года. При этом крест на дальнейшем понижении банки ставить, разумеется, не в праве, от них ждут другого. И если внешних шоков для экономики не произойдет, ставки медленно опустят до 10% а в некоторых случаях и ниже, но стоимость ипотеки, а это самое главное все равно для широких слоев населения будет по-прежнему высокой. Прибавим сюда негативный эффект от изменений в жилищном законодательстве и ухода от традиционного ДДУ и получим супердорогое жилье и один единственный путь для большинства семей - жить в долг.

Таким образом, инициатива президента по предоставлению жилья малообеспеченным семьям без перевода его в собственность может стать приемлемой альтернативой для решения вопросов тех семей, которым ипотека по ряду причин остается неподъемной. При этом жилье может предоставляться действительно на долгий срок и семьям необходимо будет закрывать платежи за ЖКУ.

Такого рода инициатива, уверен Дмитрий Жарский, потребует от государства дополнительных финансовых вливаний - по сути власти будут субсидировать часть строительства многоквартирных домов, с целью дальнейшего выкупа квартир на социальные нужды, с точки зрения стимулирования индустриального строительства и учитывая ситуацию в стране, мера вполне жизнеспособная. Однако не стоит ожидать что это предложение решит проблемы всех семей, живущих за порогом бедности - при пересмотре прожиточных минимумов доказать свой статус нуждаемости семьям будет сложнее.

В то же время сказать определенно, что в рамках этой программы предоставленное жилье для малоимущих станет зеркальной альтернативой ипотеке, нельзя, считает директор департамента стратегического маркетинга НАО "Евроэксперт" Евгения Шалихманова. Поскольку в случае с ипотекой семьи живут в квартире или доме, который остается в их собственности, они могут им распоряжаться как угодно после полного расчета с банком, в предлагаемым президентом варианте все это исключено. Жилье по сути предоставляется временно, до тех пор пока семья не улучшит финансовое положение или не возникнут какие-либо другие обстоятельства, когда ее проживание в этом жилье станет недопустимо - это могут быть многочисленные долги за ЖКУ или девиантное поведение ее членов и другое.