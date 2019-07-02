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Авиакомпания «Уральские авиалинии» вслед за «Аэрофлотом» приостановила полеты в Чехию

Москва, 02.07.2019
  • Авиакомпания «Уральские авиалинии» вслед за «Аэрофлотом» приостановила полеты в Чехию

Из открытых источников

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает полеты в Чехию со 2 июля, сообщает пресс-служба компании. Авиалайеры компании не будут совершить полеты в Чехию из Екатеринбурга и подмосковного Жуковского, сообщает агентство РИА «Новости». Решение было принято в связи с отменой Прагой разрешений на ранее выданные полеты.

«В связи с решением авиационных властей Чехии аннулировать ранее выданные разрешения на полеты в их страну, авиакомпания «Уральские авиалинии», начиная со 2 июля 2019 года приостанавливает выполнение рейсов в Прагу», – сообщила собеседница агентства.

Она уточнила, что некоторые рейсы пока задерживаются, а пассажирам предоставляются необходимые услуги.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» объявила о приостановке авиасообщения с Чехией из-за данного решения. В частности авиаперевозчик отменил рейсы SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля.

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