Четырнадцать российских моряков-подводников погибли на Северном флоте

1 июля в российских территориальных водах вблизи Североморска на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков-подводников. По данным Минобороны, глубоководный аппарат проводил работы по изучению придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ РФ.

В свою очередь РБК уточняет, что трагедия произошла на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12, известной как «Лошарик». Согласно предварительной информации, пожар вспыхнул во время проведения биометрических измерений. Благодаря самоотверженным действиям команды, огонь удалось ликвидировать. Однако спасти 14 подводников так и не смогли. Отравившись продуктами горения, они погибли.

В настоящее время сам аппарат доставлен на военно-морскую базу в Североморске, создана специальная комиссия для установления всех причин происшедшего.

Кроме того, по факту случившегося Следственный комитет России проводит доследственную проверку, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.