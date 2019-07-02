Диетологи рассказали, кому вредна малина

Малина является низкокалорийным продуктом, который содержит минимальное количество сахара, богат антиоксидантами, которые положительно влияет на работу организма человека, рассказала диетолог Мария Осипова.

Однако аллергикам следует отказаться от употребления данной ягоды, поскольку в ней содержатся вещества, способные вызвать обострения данного заболевания. Также медик не советует употреблять ягоду людям с заболеваниями почек, поскольку ягода запускает обменные процессы, что может негативно сказаться в случае наличия у человека камней.

При этом диетолог рекомендует употреблять малину диабетикам, сердечникам и людям с проблемами в суставах. Также продукт оздоравливает кишечник и борется с повышенным уровнем холестерина, уточняет врач.

А вот расхожее мнение, что малина полезна при простудных заболеваниях свежих ягод не касается, есть малину в чистом виде, если вы подхватили простуду летом, не рекомендуется из-за возможного раздражения слизистой горла.