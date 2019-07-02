Гисметео, прогноз погоды на 10 дней: синоптики пообещали непредсказуемую погоду

В первой декаде второго летнего месяца синоптики Гисметео, которые опубликовали новый прогноз, пообещали жителям Европейской части России непредсказуемую погоду. Согласно данным метеорологов, ближайшие 10 дней большая часть Русской равнины будет находиться под влиянием нового циклона, который принесёт из Балтики температурные качели и проливные дожди.

Прогноз погоды на 10 дней: температурные качели, жара и ливни

Так, в Челябинске и Магнитогорске температура воздуха будет колебаться в пределах от 18 до 24 градусов выше нуля. При этом, ожидаются осадки, местами сильные, они будут сопровождаться мощными порывами ветра и грозами. Нестабильная климатическая обстановка прогнозируется также в Самарской, Саратовской, Ульяновской и Пензенской областях, а также в Татарстане.

Здесь температурные качели будут бросать местных жителей то в жар, то в холод – в отдельные дни воздух прогреется до плюс 28-30, затем столбики термометров могут сползти вниз до уровня плюс 18-20, а потом снова рвануть вверх – до плюс 27-29. При этом почти повсеместно в первую декаду месяца пройдут дожди.

Гисметео. Прогноз погоды на 10 дней на черноморском побережье

На черноморском побережье России на климатическую обстановку в ближайшие 10 дней будет влиять смешение холодных и тёплых воздушных масс. Поэтому температурный фон останется нестабильным. Так, в Сочи в самом начале месяца прогнозируется похолодание до плюс 23-25, ветер, осадки и волнение на море. В четверг, 4 июля станет вновь жарко – воздух может прогреться до плюс 29-31. Однако уже в пятницу северо-восточный ветер нагонит облака, которые сформируются в мощную грозовую тучу. В ближайшие выходные в Сочи и его окрестностях пройдут дожди, а воздух остынет до плюс 24-26. По прогнозу Гиметео, на следующей неделе также ожидаются осадки, а средняя температура воздуха составит плюс 25-27.

Прогноз погоды на 10 дней на северо-западе и в Санкт-Петербурге

По прогнозу Гиметео, на северо-запад страны надвигается очередной грозовой фронт. Поэтому на большей части Вологодской, Калининградской, Новгородской и Псковской областях, а также в Карелии и Республике Коми до конца первой декады июля будет пасмурно, дождливо и довольно прохладно. Средняя температура воздуха в этих регионах составит плюс 15-17. При грозах ожидается шквалистый ветер, возможен град.

Не поднимется выше плюс 17-18 температура воздуха и в Санкт-Петербурге. А в ночное время суток термометры в Северной столице покажут всего плюс 9-12. Такая погода будет сопровождаться ежедневными дождями очень высокой интенсивности. Метеорологи предупреждают, что в городе на Неве до 10 июля выпадет более 100% месячной нормы осадков.

Гисметео. Прогноз погода на 10 дней в Москве

В Москве месяц начался очередным потеплением. 1-2 июля воздух в российской столице прогревался до плюс 25-26. Но уже в среду в регион вторгнется очередной циклон – температурный фон сразу же понизится до плюс 18-19, ожидаются осадки. В ночь на четверг, 4 июля похолодает до 10-11 градусов выше нуля. Днём в четверг будет плюс 16-18. В пятницу, 5 июля температурные показатели останутся на прежнем уровне, а вот атмосферное давление резко пойдёт вниз, остановившись н уровне 736-737 мм ртутного столба, что доставит дискомфорт метеозависимым и пожилым людям, а также тем, кто страдает болезнями сердца и дыхания. Такая погода сохранится до конца первой декады. А очередной потепление в Москве, по прогнозу Гисметео, наступит не раньше середины июля.