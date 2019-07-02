Иркутской области угрожает эпидемия из-за наводнения

Как рассказала специалист Минздрава Елена Малинникова, после схода воды в Иркутской области, край может накрыть волна эпидемий.

Произойдет это из-за жары и попадания канализации в сточные воды, сообщает газета «Известия». Опасная эпидемиологическая обстановка будет сохраняться в течение месяца после схода воды.

По словам специалиста, регион может захлестнуть кишечная инфекция и геморрагическая лихорадка, которая переносится грызунами.

Малинникова рассказала, что местные жители уже получили рекомендации пить только кипяченую воду и не прикасаться к трупам животных. Также гражданам из пострадавших районов начали делать прививки от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии.

Ранее сообщалось, что стихия унесла жизни 16 человек, тысячи людей остались без крыши над головой. Наводнение в Иркутской области вызвано проливными дождями из-за которых местные реки вышли из берегов.