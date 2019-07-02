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Курс доллара: рубль удерживает от мощного рывка один «искусственный» фактор

Москва, 02.07.2019
  • Курс доллара: рубль удерживает от мощного рывка один «искусственный» фактор

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Накануне российский рубль с небольшими перепадами в движении, но всё-таки укрепился к основным резервным мировым валютам, благодаря росту спроса на рублёвые активы на фоне общемирового повышения интереса к риску и позитивной динамики мировых цен на «чёрное золото». Кроме того, участники рынков с оптимизмом оценили перемирие в торговом споре, заключенное на саммите G20 главами КНР и США.

Уже на открытии торгов Московской биржи нацвалюта пошла вверх – курс доллара к рублю составил 62,97, потеряв 25 коп. Ещё больше просела к рублю единая валюта (-60 коп.) – до 71,26.  

Ближе к полудню по московскому времени доллар немного отыграл свои позиции – произошло это во многом из-за неопределённости по вопросу о продлении договоренностей ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Также, по мнению некоторых экспертов, доллар ощетинился, проявив характер защитного актива в реакции на ожидаемое замедление мировой экономики.

Однако движение вверх для доллара закончилось почти не начавшись – уже во второй половине дня в паре доллар-рубль инициатива вновь перешла к нацвалюте, поддержку которой оказал мониторинговый комитет ОПЕК+, который рекомендовал продлить сделку по март 2020 года. 

На фоне этих новостей курсы доллара и евро сразу упали к рублю на 0,5-0,6%, а рублёвая цена «чёрного золота» поднялась выше отметки 4,15 тыс. за бочонок нефти марки Brent. По данным на 17:00 мск. доллар на Московской бирже уже торговался по 62,87 руб., курс евро составил 71,24 руб. На закрытии торгов доллар вопреки всякой логики вновь немного отыграл у рубля – в 19:00 мск он торговался по 62,96 руб., евро при этом стоил 71,2 руб.

В 22:00 мск. рубль потерял ещё немного к доллару, курс которого составлял 63,025, при этом навалюта укрепилась к евро – 71,13. К закрытию биржи доллар завершил день примерно с теми же показателями, что и на открытии – 62,96 руб., евро упал до 71,06 руб. К слову, к этому времени страны, входящие в ОПЕК на заседании в Вене договорились о продлении соглашения по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на 9 месяцев.

Как считает Дмитрий Полевой из РФПИ эта неделя сложится для рубля позитивно, учитывая глобальный оптимизм и рост цен на нефть. С другой стороны, рост доллара к основным мировым валютам, а также окончание налогового периода и завершение полугодия могут сыграть против рубля, предполагает эксперт.

«В таких условиях доллар продолжит торговаться около отметки в 63 руб. с повышенным фокусом на внешний фон», – резюмировал он.

В свою очередь эксперты агентства Bloomberg уверены, что применяемое в РФ бюджетное правило искусственно удерживает курс рубля, не давая ему сделать мощный рывок по отношению к доллару и евро. По их мнению, это очень выгодно российским экспортерам.

Напомним, согласно бюджетному правилу, правительство продаёт энергоносители на экспорт и получает доход, если цены на нефть марки Brent выше 40 долл. за баррель – доходы выше тех, что заложены в бюджет. Превышающая 40 долл. за баррель разница поступает в фонд. Эти деньги Россия сможет использовать для пополнения бюджета, когда, например, нефть вдруг обвалится ниже 40 долл. за баррель.

Правда, с момента введения бюджетного правила мировые цены на «чёрное золото» ещё ни разу не опускались ниже этой отметки, а рубль пока так и не смог пойти в серьёзный рост. Более того рубль с момента введения бюджетного правила подешевел к доллару приблизительно на 5%, а цены на нефть за тот же период выросли более чем на 17%.

«Таким образом, государство намерено искусственно удерживать рубль слабым с помощью бюджетного правила, чтобы при наступлении «плохого времени» накопленные в рамках бюджетного правила деньги дали ограниченную, но всё-таки защиту», – пояснил Кирилл Тремасов из Локо-Инвест.

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