МКБ вновь среди мировых банковских гигантов

Московский кредитный банк (МКБ) занял 379-ю строчку в глобальном рейтинге. составленном журналом The Banker, — Top 1000 World Banks («Топ-1000 крупнейших мировых банков» 2019 года»). С показателем капитала 2,77 млрд долларов МКБ занял седьмое место в страновом рейтинге и 11-ю позицию в регионе Центральной и Восточной Европы. В этом рейтинге кредитные организации ранжированы по размеру капитала первого уровня. Кроме МКБ в рейтинг попало 17 банков из России.

Top 1000 World Banks — это ежегодный ренкинг, публикуемый изданием The Banker, ведущим мировым ресурсом по банковской и финансовой информации. Четырьмя крупнейшими банками мира в 2019 году The Banker назвал китайские ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China и Bank of China.