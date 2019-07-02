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На Трампа обрушился вал критики за дочь

Москва, 02.07.2019
Дочь президента США Иванка, участвовавшая в работе саммита G20, вызвала всеобщие насмешки, а сам президент – упреки в кумовстве
#Скандалы
#Политика
#Мир
  • На Трампа обрушился вал критики за дочь

Кажется, это начало надоедать и самому Трампу

AP Photo/Susan Walsh/ТАСС

Одним из главных действующих лиц на саммите G20 в Осаке и на последовавших за ним переговорах с Ким Чен Ыном неожиданно для всех стала дочь президента Трампа, Иванка. При этом вела себя первая дочь Америки очень непрофессионально. Французское правительство показало снятый в Осаке видеоролик ее встреч с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, британским премьером Терезой Мэй, главой канадского правительства Джастином Трюдо и директором МВФ Кристин Лагард, в которых она выглядела «бледно, а порой просто смешно». Кроме этих встреч, Иванка «засветилась» в явно невыгодном свете и на групповой фотографии с мировыми лидерами.

На следующий день после саммита 37-летняя Иванка стала, наверняка, единственной американкой, ступившей на территорию КНДР во время переговоров Трампа и Ким Чен Ына в демилитаризированной зоне. Обращаясь к американским военнослужащим, находящимся в Южной Корее, Дональд Трамп пригласил дочь на сцену и заявил: «Она станет главной звездой нашей встречи».

Такое полномасштабное, более смахивающее на династическое, присутствие Иванки на столь важных событиях в жизни планеты, естественно, не осталось незамеченным. Оценки специалистов в подавляющем большинстве негативные.

Так, бывший помощник Барака Обамы по вопросам национальной безопасности Нед Прайс считает, что одно дело — держать родственников как помощников вокруг себя в Белом доме, особенно, если они, как утверждают американские СМИ, оказывают на Трампа успокаивающее воздействие, и совсем другое — фактически поручить дочери представлять Америку перед мировыми лидерами. Прайс уверен, что это выставляет в плохом свете как Трампа, так и Иванку. Но самое плохо, считает он, что это выставляет в плохом свете и США. Чересчур часто при нынешней администрации, подчеркивает Прайс, Америку представляют люди, которых народ не выбирал для этой роли и которые зачастую, как Иванка в данном конкретном случае, не обладают соответствующей квалификацией, знаниями и опытом.

На сайте Белого дома Иванка числится «советником президента» по вопросам образования и участия женщин в экономической жизни и в семейных делах. Она несколько раз совершала зарубежные поездки в этом качестве и сама же широко освещала их в своем аккаунте в Instagram.

Не менее влиятелен и ее муж Джаред Кушнер, который недавно раскрыл очередной американский план урегулирования палестино-израильского конфликта на конференции-семинаре в Бахрейне, бойкотированной палестинцами. Иванка и Джаред для новой работы переехали из Нью-Йорка в Вашингтон. Иванке Трамп, кстати, даже пришлось закрыть свой бизнес по производству модной одежды.

Ряд мировых лидеров приехали в Осаку с супругами. Трамп же вместо Меланьи захватил с собой дочь. Она участвовала в работе одного из пленарных заседаний и много рассказала о том, какую выгоду получит глобальная экономика, если у женщин в бизнесе будут такие же права, что и у мужчин.

Град насмешек и бурный поток подражаний в интернете вызвали, конечно, не эти ее выступления, а встречи и беседы с мировыми лидерами, в которых она явно была не на высоте. Естественно, такой возможностью лишни раз покритиковать Трампа не могли не воспользоваться демократы.

«Это очередное напоминание о том, что у Иванки Трамп нет опыта работы во внешней политике и дипломатии, — заявил конгрессмен Эрик Свалвелл, кстати, участник предстоящих президентских выборов. — Американский народ заслуживает того, чтобы его представлял квалифицированный дипломат, а не президентская дочь».

«Быть чьей-то дочерью, это не дает ни квалификации, ни опыта», — вторит ему Александрия Оказио-Кортес.

Ларри Джейкобс, директор Центра изучения политики и управления при университете Миннесоты, был не менее резок: «То, что Трамп разрешает своей дочери, у которой нет абсолютно никакой подготовки и опыта участия в дипломатических мероприятиях, свидетельствует о любительском подходе администрации Трампа к внешней политике».

Семейные дела Дональда Трампа справедливо вызывают сравнения с конституционной монархией. Достаточно вспомнить, как он совсем недавно заявил в интервью журналу Atlantic, что если бы Иванка решила баллотироваться в президенты США, то ее было бы очень и очень трудно победить.

«Вызывает очень много вопросов, что делала Иванка Трамп на саммите G20, — задает риторический вопрос Джордан Либовиц, директор фонда «Граждане за ответственность и этику»,  но не меньше вопросов вызывает и ее пребывание в Белом доме. Она играет очень видную роль в делах администрации, но при этом не имеет четко очерченных обязанностей или опыта, кроме того, что является дочерью президента. Еще хуже то, что она продолжает владеть значительными проблемными активами, которые приносят ей миллионы долларов. Например, у нее доля в гостинице Трампа в Вашингтоне, излюбленном месте проживания людей, которые хотят влиять на администрацию президента».

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