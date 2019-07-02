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Российские акции отчаянно газуют

Москва, 02.07.2019
Несмотря на крайне вялую ситуацию в российской экономике, инвесторы активно покупают акции, благодаря чему на Мосбирже установлен новый абсолютный рекорд. Разбирая разные тонкости, которые могли на это повлиять, аналитики отмечают такую несомненную причину, как рост акций Газпрома в связи с изменением дивидендной политики — и грозят обвалом рынка при отсутствии фундаментальных факторов поддержки
#Фондовый рынок
#Экономика
  • Российские акции отчаянно газуют

Драйвер рынка на сей раз таков

RBC/TASS Автор: Екатерина Кузьмина

 

Рынок растет вопреки экономике

 

В понедельник, 1 июля 2019 года, индекс Мосбиржи достиг нового исторического максимума, превысив 2800 пунктов. Заметный рост также продемонстрировал индекс РТС, который достиг 1400 пунктов впервые с июля 2014 года. Рост обоих индексов по итогам дня составил 1,31 и 1,5% соответственно. При этом показатели российской экономики от рекордных весьма далеки.

В первом квартале, как сообщается на сайте Минэкономразвития, индекс физического объема ВВП по данным Госкомстата составил 0,5 % г/г, а по оценке самого Минэкономразвития — 0,8 % г/г. Министерство характеризует эти данные как замедление темпов роста ВВП, отмечая, однако, его ожидаемый характер и связывая со слабостью внутреннего спроса на фоне повышения налоговой нагрузки.

Промпроизводство в мае 2019 показало рост лишь на 0,9 % г/г после 4,6 % г/г в апреле. При этом темпы роста добычи полезных ископаемых в мае снизились до 2,8 % г/г после апрельских 4,2 %, при сокращении добычи сырой нефти. Пончалу Госкомстат, кстати, дал данные о резком приросте производста газа, но протом отозвал их.

Выпуск обрабатывающих отраслей по итогам мая сократился на 1,0 % г/г после роста на 4,7 % г/г в апреле. Но  ЦМАКП и вовсе оценивал прирост промышленного выпуска в апреле только в 2,6%. Как бы то ни было, куда более низкие в любом случае майские показатели Минэко объясняет тем, что в мае 2019 года оказалось на 2 рабочих дня меньше, чем в мае 2018 года.

Российский фондовый рынок и российская экономика не обязаны двигаться в одном направлении, говорит начальник отдела  экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин. Сейчас, отмечает он, сложилось сразу несколько важных драйверов, определяющих динамику индекса Мосбиржи и всего рынка в целом. Во-первых, ощущается постепенное снижения градуса напряженности, связанного с санкционным давлением. Этот фактор в 2018 году привел к формированию существенного дисконта на нашем рынке относительно коллег по развивающимся площадкам. Инициативы сенаторов США пока так ни к чему и не привели, так что геополитические риски с течением времени «перевариваются» и отходят на второй план.

Еще одним мощным драйвером для роста рынка акций выступают ожидания снижения рублевых ставок, продолжает эксперт. Публикуемые цифры по инфляции в этом году оказались ниже рыночных ожиданий и прогнозов ЦБ. В результате уже в июне Банк России перешел к смягчению денежно кредитной политики и снизил ключевую ставку. При этом сохраняются ожидания продолжения этой тенденции до 2020 года. Снижение рублевых ставок является позитивным драйвером для переоценки рублевой стоимости акций и облигаций.

Два приведенных выше фактора усиливаются еще одним важным моментом, добавляет Василий Карпунин. Текущая и форвардная дивидендная доходность российского рынка (бумаг, входящих в индекс Мосбиржи) является самой высокой среди всех более-менее крупных экономик. Плюс наблюдается тренд по постепенному переходу всех госкомпаний к выплате акционерам 50% от прибыли. Создаются ожидания сохранения высоких выплат в будущих периодах, что при прогнозе низкой инфляции создает благоприятную конъюнктуру для инвестирования в российские бумаги.

Ну и финальный момент, толкающий индекс Мосбиржи наверх, связан с акциями Газпрома. Эти бумаги имеют большой вес в индексе, так что их подъем из-за изменения подхода к дивидендным выплатам обеспечил львиную долю роста всего рынка. Если конкретнее, то с 13 мая индекс Мосбиржи вырос на 11,6%, указывает Василий Карпунин. Если бы акции Газпрома оставались на прежних уровнях, считает он, то индекс показал бы рост всего лишь на 4,6%., то есть он был бы примерно на 175 пунктов ниже.

 

Обвал неминуем?

 

И все же, считает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель, российский фондовый рынок демонстрирует аномальный рост. При этом, указывает она, индексы никогда не влияют на экономику, наоборот, они — отражение экономического климата в крупных компаниях. Индекс растет — растет фондовый рынок, индекс падает — значит в компаниях дела неважны. Но корреляция с экономикой тут неоднозначна.

При этом, соглашается аналитик, от саммита G-20 в мире ждали преимущественно негатива, но ничего подобного не произошло. Лидеры стран любезно пообщались, обсудили протокольные мероприятия. Острых тем не поднималось, скандалов не было. В том, что волнует весь мир, а это обострение отношений между разными странами, ничего нового не вскрылось. Просто прошло мероприятие. Инвесторы не увидели большого риска по итогам саммита, поэтому смело направляют средства, в том числе и в российские активы.

Однако, добавляет Катя Френкель, все же есть немало примеров, когда фондовый рынок действительно рос ни на чем. Китайский фондовый рынок рос в 2014 году без основания: экономического роста — такого, как росли акции — не было, экономические показатели не демонстрировали какой-либо устойчивый рост. Экономика находилась в стагнации по сравнению с фондовым рынком. При этом рынок ценных бумаг за год вырос более чем в 2 раза. Темп роста котировок значительно превысил темп роста экономики, и это привело в 2015 году к обвалу китайской фондовой биржи. Поэтому, если наш фондовый рынок будет расти быстрее экономики — обвал неминуем.

Следует отметить, что Осака действительно не принесла плохих новостей, и даже принесла кое-какие хорошие. Так, США пообещали не вводить наиболее крупные пошлины на китайские товары, а также продолжить рассмотрение ситуации взаимодействия американских компаний с китайской Huawei, пишет РБК. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся после этого на 2,22% до максимума с 30 апреля, а индекс европейских акций Stoxx Europe 600, объединяющий акции компаний из 17 стран, вырос на 1%, до самого высокого уровня за почти два месяца.

Достаточно неплохими выглядят и новости по нефти. Официальной информации из Вены пока нет, однако СМИ уже сообщили, что ОПЕК+ смогла достичь договоренностей по сокращению добычи нефти еще на девять месяцев.﻿ Однако это, конечно, давно уже не значит так много, как в самом начале периода нефтяной сделки.

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