Российские акции отчаянно газуют

Рынок растет вопреки экономике

В понедельник, 1 июля 2019 года, индекс Мосбиржи достиг нового исторического максимума, превысив 2800 пунктов. Заметный рост также продемонстрировал индекс РТС, который достиг 1400 пунктов впервые с июля 2014 года. Рост обоих индексов по итогам дня составил 1,31 и 1,5% соответственно. При этом показатели российской экономики от рекордных весьма далеки.

В первом квартале, как сообщается на сайте Минэкономразвития, индекс физического объема ВВП по данным Госкомстата составил 0,5 % г/г, а по оценке самого Минэкономразвития — 0,8 % г/г. Министерство характеризует эти данные как замедление темпов роста ВВП, отмечая, однако, его ожидаемый характер и связывая со слабостью внутреннего спроса на фоне повышения налоговой нагрузки.

Промпроизводство в мае 2019 показало рост лишь на 0,9 % г/г после 4,6 % г/г в апреле. При этом темпы роста добычи полезных ископаемых в мае снизились до 2,8 % г/г после апрельских 4,2 %, при сокращении добычи сырой нефти. Пончалу Госкомстат, кстати, дал данные о резком приросте производста газа, но протом отозвал их.

Выпуск обрабатывающих отраслей по итогам мая сократился на 1,0 % г/г после роста на 4,7 % г/г в апреле. Но ЦМАКП и вовсе оценивал прирост промышленного выпуска в апреле только в 2,6%. Как бы то ни было, куда более низкие в любом случае майские показатели Минэко объясняет тем, что в мае 2019 года оказалось на 2 рабочих дня меньше, чем в мае 2018 года.

Российский фондовый рынок и российская экономика не обязаны двигаться в одном направлении, говорит начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин. Сейчас, отмечает он, сложилось сразу несколько важных драйверов, определяющих динамику индекса Мосбиржи и всего рынка в целом. Во-первых, ощущается постепенное снижения градуса напряженности, связанного с санкционным давлением. Этот фактор в 2018 году привел к формированию существенного дисконта на нашем рынке относительно коллег по развивающимся площадкам. Инициативы сенаторов США пока так ни к чему и не привели, так что геополитические риски с течением времени «перевариваются» и отходят на второй план.

Еще одним мощным драйвером для роста рынка акций выступают ожидания снижения рублевых ставок, продолжает эксперт. Публикуемые цифры по инфляции в этом году оказались ниже рыночных ожиданий и прогнозов ЦБ. В результате уже в июне Банк России перешел к смягчению денежно кредитной политики и снизил ключевую ставку. При этом сохраняются ожидания продолжения этой тенденции до 2020 года. Снижение рублевых ставок является позитивным драйвером для переоценки рублевой стоимости акций и облигаций.

Два приведенных выше фактора усиливаются еще одним важным моментом, добавляет Василий Карпунин. Текущая и форвардная дивидендная доходность российского рынка (бумаг, входящих в индекс Мосбиржи) является самой высокой среди всех более-менее крупных экономик. Плюс наблюдается тренд по постепенному переходу всех госкомпаний к выплате акционерам 50% от прибыли. Создаются ожидания сохранения высоких выплат в будущих периодах, что при прогнозе низкой инфляции создает благоприятную конъюнктуру для инвестирования в российские бумаги.

Ну и финальный момент, толкающий индекс Мосбиржи наверх, связан с акциями Газпрома. Эти бумаги имеют большой вес в индексе, так что их подъем из-за изменения подхода к дивидендным выплатам обеспечил львиную долю роста всего рынка. Если конкретнее, то с 13 мая индекс Мосбиржи вырос на 11,6%, указывает Василий Карпунин. Если бы акции Газпрома оставались на прежних уровнях, считает он, то индекс показал бы рост всего лишь на 4,6%., то есть он был бы примерно на 175 пунктов ниже.

Обвал неминуем?

И все же, считает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель, российский фондовый рынок демонстрирует аномальный рост. При этом, указывает она, индексы никогда не влияют на экономику, наоборот, они — отражение экономического климата в крупных компаниях. Индекс растет — растет фондовый рынок, индекс падает — значит в компаниях дела неважны. Но корреляция с экономикой тут неоднозначна.

При этом, соглашается аналитик, от саммита G-20 в мире ждали преимущественно негатива, но ничего подобного не произошло. Лидеры стран любезно пообщались, обсудили протокольные мероприятия. Острых тем не поднималось, скандалов не было. В том, что волнует весь мир, а это обострение отношений между разными странами, ничего нового не вскрылось. Просто прошло мероприятие. Инвесторы не увидели большого риска по итогам саммита, поэтому смело направляют средства, в том числе и в российские активы.

Однако, добавляет Катя Френкель, все же есть немало примеров, когда фондовый рынок действительно рос ни на чем. Китайский фондовый рынок рос в 2014 году без основания: экономического роста — такого, как росли акции — не было, экономические показатели не демонстрировали какой-либо устойчивый рост. Экономика находилась в стагнации по сравнению с фондовым рынком. При этом рынок ценных бумаг за год вырос более чем в 2 раза. Темп роста котировок значительно превысил темп роста экономики, и это привело в 2015 году к обвалу китайской фондовой биржи. Поэтому, если наш фондовый рынок будет расти быстрее экономики — обвал неминуем.

Следует отметить, что Осака действительно не принесла плохих новостей, и даже принесла кое-какие хорошие. Так, США пообещали не вводить наиболее крупные пошлины на китайские товары, а также продолжить рассмотрение ситуации взаимодействия американских компаний с китайской Huawei, пишет РБК. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся после этого на 2,22% до максимума с 30 апреля, а индекс европейских акций Stoxx Europe 600, объединяющий акции компаний из 17 стран, вырос на 1%, до самого высокого уровня за почти два месяца.

Достаточно неплохими выглядят и новости по нефти. Официальной информации из Вены пока нет, однако СМИ уже сообщили, что ОПЕК+ смогла достичь договоренностей по сокращению добычи нефти еще на девять месяцев.﻿ Однако это, конечно, давно уже не значит так много, как в самом начале периода нефтяной сделки.