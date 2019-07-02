ОПЕК предлагает новую формулу расчета запасов нефти

ОПЕК+ рассматривает новые системы расчета запасов нефти и нефтепродуктов для исполнения своего соглашения по снижению добычи сырья, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

В Москве уже заявили, что готовы рассмотреть новую формулу для расчета запасов нефти, пишет «Интерфакс». Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

Как заявил глава саудовского Минэнерго, их не устраивает, что за основу метрики берется уровень превышения запасов, который отличается от предыдущего пятилетнего периода - 2013–2017 годов. Саудовская Аравия настаивает на необходимости взять за основу расчеты периода 2010–2014 годов.

Как сообщил глава российского Минэнерго Новак, если отталкиваться от более раннего периода, то необходимо принять во внимание «некие коэффициенты-дефляторы, которые должны быть в формуле».