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Опять допинг: WADA выявило подозрительные допинг-пробы у 298 российских спортсменов

Москва, 02.07.2019
  • Опять допинг: WADA выявило подозрительные допинг-пробы у 298 российских спортсменов

Артем Геодакян/ТАСС

Почти 300 спортсменов из России подозреваются в нарушении антидопинговых правил. Такая информация появилась 2 июля на официальном сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Выявлено для целевого исследования 298 спортсменов (у них представлено 578 образцов допинг-проб) с наиболее подозрительными данными», - подчёркивается в заявлении WADA.

При этом данные 43 спортсменов (со 150 образцами проб) пересмотрены и сбор доказательств по ним составлен. Все эти доказательства уже переданы в национальные федерации, которые в свою очередь, начали составлять по ним дела об антидопинговых нарушениях. Кроме того, отмечается, то до конца этого года WADA намерено самым тщательным образом расследовать все эти дела, причём в приоритетном порядке. Также агентство собирается передать данные по российским спортсменам, чьи допинг-пробы окажутся «грязными», для разбирательства в Спортивный арбитражный суд.

Ранее глава WADA Крэйг Риди на сессии МОК, которая состоялась в конце июня, заявил, что агентство откроет дела против спортсменов из РФ по результатам проверки базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Всего мы можем открыть больше 100 дел в ходе первой волны проверки в отношении тех российских атлетов, которых мы подозреваем в факте мошенничества», – сказал тогда Риди.

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