Погода в Центральном округе

Крупнейший среди федеральных округов России, Центральный – еще и самый популярный у многочисленных отечественных и зарубежных туристов. Кроме Москвы в его составе – несколько городов Золотого кольца, куда ежегодно совершают поездки тысячи туристов из разных стран. Отправляясь в путь, познакомьтесь с прогнозом погоды в Центральном округе и выберите для поездки наиболее благоприятные даты. Так вы сможете в полной мере насладиться экскурсиями по городам, осмотром архитектурных достопримечательностей и прогулками по заповедникам.

Климатические особенности Центрального округа

Несмотря на то, что этот федеральный округ занимает менее четырех процентов территории Российской Федерации, климат в его субъектах весьма отличается. Хоть метеорологи и считают его умеренно-континентальным на всей территории ЦО, погода в северных и южных областях может быть не слишком похожей в одно и то же время года:

Среднесуточная температура января на севере округа достигает -15°С, тогда как в Воронежской, Тамбовской, Липецкой и Белгородской областях в разгар зимы часто бывает лишь около 0, а оттепели случаются гораздо чаще, чем морозы.

Летом большое количество солнечных дней и теплая погода особенно характерны для южных областей. В Костромской, Ярославской и Владимирской июнь и вторая половина августа могут быть довольно прохладными, конец лета – дождливым, а настоящее тепло приходит лишь в июле. Столбики термометров в эту пору поднимаются днем до +26°С, осадков выпадает немного.

Погода в Москве, которая также относится к Центральному округу, в последние годы довольно непредсказуема. Зимой могут быть обильные снегопады, оттепели и сильные морозы, тогда как летом возможны как сильная жара, сопровождаемая длительным отсутствием осадков, так и затяжные дожди, и невысокие температурные показатели.

Отправляясь в путешествие по городам Центрального округа, не забудьте взять с собой удобную непромокаемую обувь и одежду в холодный сезон. Возможность частых осадков не слишком приятна, но не критична в этих широтах при наличии подходящего гардероба.

Не забывайте о солнцезащитных кремах и очках. Несмотря на умеренный климат, солнечная активность летом может быть довольно высокой и получить ожог кожи в июльский полдень вы легко сможете и на турбазе под Смоленском.

Четыре сезона

Огромное количество памятников истории нашей страны сосредоточено именно в Центральном округе, а потому прогноз погоды там интересует путешественников особенно часто. Климатические особенности региона гарантируют наличие четырех достаточно выраженных сезонов, продолжительность и температурные характеристики каждого из которых несколько отличаются в зависимости от области или района.

Лето в Центральном округе довольно теплое, но влажное в его северных областях. Изнуряющей жары вы не встретите, хотя в южном направлении ртутные столбики могут взлетать в июле-августе и до тридцатиградусных значений. На севере округа температура воздуха в +25°С – это дневная норма.

Осень обычно продолжительная и ее можно разделить на раннюю, называемую золотой, и позднюю, когда погода доставляет особенно много неприятностей. Путешествовать по городам Золотого кольца лучше всего в сентябре, когда осадков немного, воздух днем прогревается до +15°С, а ночью ниже +10°С столбики термометров тоже не опускаются. Во второй половине октября и ноябре туристический сезон в Центральном округе идет на спад и популярной у гостей остается лишь Москва.

Зимой на большей части территории ЦО устанавливается снежный покров, и в глубинку туристы едут на зимние турбазы и в пансионаты. Комфортно покататься на лыжах под Владимиром или Ярославлем вы сможете уже с конца ноября, как и провести зимние каникулы или встретить Новый год в городах Золотого кольца. Морозы до -20°С случаются на севере и северо-востоке региона, а в южных его районах термометры редко демонстрируют серьезные отрицательные значения.

Весна приходит в Центральный округ в марте-апреле. Она обычно не слишком продолжительна в южных регионах и буквально после пары недель, когда температура держится на отметке +12°С –+15°С, наступает уверенное лето. Погода в северной части округа отстает примерно на 2-3 недели, и настоящее весеннее тепло приходит к ярославцам, костромичам и жителям Твери к майским праздникам.

Статья подготовлена по данным сайта world-weather.ru