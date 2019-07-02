Путин прокомментировал гибель российских моряков-подводников

Глава РФ Владимир Путин прокомментировал трагедию, случившеюся в российских территориальных водах вблизи Североморска, в результате которой погибли 14 моряков-подводников.

Президент вечером 2 июля встретился с министром обороны Сереем Шойгу и поручил ему лично доложить о причинах чрезвычайной ситуации с глубоководным аппаратом Минобороны РФ. Также Путин попросил Шойгу вылететь в Североморск и заслушать доклады на месте. По словам российского лидера, уже установлено, что в числе погибших семь капитанов первого ранга, два героя России, передаёт РИА Новости.

«Это был высокопрофессиональный экипаж, необходимо установить, что там конкретно произошло», – резюмировал глава РФ и принёс свои соболезнования родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что 1 июля в российских территориальных водах вблизи Североморска на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков-подводников – все они отравились продуктами горения. Ещё, предположительно, 5 человек, которые выжили при возгорании, были госпитализированы в военно-морской клинический госпиталь Североморска. У всех пострадавших диагностированы отравление продуктами горения и контузия.

По неофициальным данным, пожар случился на глубоководной атомной подводной лодке АС-12, известной как «Лошарик». Подлодка проводила работы по изучению придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ РФ. Для установления всех причин случившегося создана специальная комиссия, а СК РФ проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.