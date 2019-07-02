Роскачество рассказало действительно ли полезен мультизерновой хлеб

Роскачество после проведенного исследования мультизернового хлеба, предупреждает о повышенном содержании в нем соли. Ведомство уточняет, что все больше россиян отдают предпочтение этому виду по сравнению с обычным хлебом.

«Если бы не содержание соли, безусловно, его можно было бы назвать полезным», - сообщается в пресс-релизе организации.

Специалисты ведомства подтверждают, что в мультизерновом хлебе много пищевых волокон, которые необходимы для нормального функционирования ЖКТ. Также состав хлеба помогает в профилактике нарушения обмена веществ и сердечно-сосудистых заболеваний.

Уточняется, что в ходе исследования было проверено проверили 11 торговых марок мультизернового хлеба по цене от 38 до 196 рублей. Продукт проверялся по 211 показателям.

Было установлено, что в среднем превышение соли выявлено в размере не более 1 г на 100 г. По содержанию пищевых волокон и фосфора требованиям ВОЗ соответствуют все исследуемые образцы. Однако по содержанию соли большинство образцов мультизернового хлеба обходят все традиционные хлебобулочные изделия. Близким к требованиям Роскачества оказалось содержание соли только у одного образца.