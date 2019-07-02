Российских подростков проверят на наркотики

В Минздраве предложи включить в добровольную диспансеризацию несовершеннолетних обязательный тест на наркотики.

Согласно проекту приказа ведомства, который опубликован на официальном портале нормативных правовых актов, анализы мочи предлагается в обязательном порядке проводить в на наличие в ней опиатов, кокаина, амефтамина, растительных и синтетических каннабиноидов, а также других видов наркотических и психотропных веществ.

Кроме того, психиатрам рекомендовано проводить тщательный осмотр подростков и при возникновении достаточных оснований полагать, что несовершеннолетний находится в состоянии наркотического опьянения, срочно направить его на сдачу анализов. Как поясняется в пояснительной записке, данный проект направлен на совершенствование методов раннего выявления незаконного употребления наркотиков несовершеннолетними.

Напомним, в настоящее время диспансеризация является добровольной. При этом до 15 лет согласие на осмотр дают родители, после 15 - сам несовершеннолетний.