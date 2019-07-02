Россия купит 40 американских двигателей для МС-21

Российская корпорация «Иркут», которая входит в «Ростех», закажет у американской компании Pratt&Whitney (является подразделением United Technologies) для новых отечественных самолётов МС-21 сразу двадцать комплектов маршевых силовых установок – по два двигателя в каждом. Отмечается, что этот заказ регулируется условиями и положениями контракта, который был заключён между «Иркутом» и United Technologies ещё в 2012 году, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом, по условиям договора, PW1400G станет единственной силовой установкой иностранного производства для МС-21. Согласно материалам закупки, двадцать комплектов с двигателями должны быть поставлены для самолётов, которые пополнят парк Аэрофлота и Red Wings. Максимальная стоимость заказа составляет 250 млн долл.

Наша справка

МС-21 (магистральный самолёт 21 века) – российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт. Первый полёт состоялся 28 мая 2017 года. Начало серийного производства было запланировано на 2017 год, но было перенесено на 2020 год. В конце февраля 2019 стало известно, что выпуск перенесён на 2021 год. В связи с действием санкций против корпораций ОАК и «Ростех» срок может быть перенесён на 2025 год. Программа семейства ближне-среднемагистральных самолётов МС-21 разрабатывается корпорацией «Иркут» совместно с входящим в её состав ОКБ Яковлева.