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Россия заняла 51-е место в индексе паспортов мира

Москва, 02.07.2019
  • Россия заняла 51-е место в индексе паспортов мира

Интерпресс/ТАСС

Эксперты консалтинговой компании Henley & Partners (Швейцария) опубликовали индекс паспортов мира по данным на конец июня 2019 года. Согласно этому рейтингу, наша страна заняла всего лишь 51-е место. В настоящее время граждане РФ с загранпаспортом могут посещать без виз 116 стран, в 2018 году таких стран было 120, передаёт RT.

ТОП-5 индекса возглавили Япония и Сингапур – их граждане могут посещать без виз 189 государства и территорий мира. На третьем месте Южная Корея (188). Далее расположились ФРГ и Финляндия (187 стран). Кроме них высокий индекс паспорта у Люксембурга, Италии и Дании. Жители этих стран могут в безвизовом режиме посещать 186 государств.

Несмотря на то, что РФ заняла 51-е место из 116, эксперты отметили существенный прогресс, так как ещё 10 лет назад наши соотечественники могли без виз посетить всего 60 государств.

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