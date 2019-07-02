Курс доллара: аналитики Bloomberg вынесли вердикт рублю

Bloomberg провело опрос среди аналитиков и трейдеров, и все они приходят к одному для рубля выводу: курс рубля мог достичь своего потолка к доллару, откуда в июле его ждет путь только вниз из-за обратной конвертации дивидендов. Также решающими факторами стало сезонное сужение профицита текущего счета и период отпусков.



Курс доллара в четверг вырос на 32 копейки - до 63,28 руб., евро прибавил 47 копеек - 71,53 руб.



"Сейчас все внешние факторы говорят в пользу рубля, но конвертация дивидендов станет помехой для укрепления", — поясняет аналитик Владимир Миклашевский. По его прогнозу, курс рубля откатиться к 65 руб. уже через месяц.



Одной из причин ослабления рубля станет увеличение спроса на валюту со стороны населения в сезон отпусков. Также следует ожидать фиксацию прибыли инвесторами перед августовским затишьем.



К тому же следует учитывать сезонность, исторически этот период говорит не в пользу рубля: позитивным для рубля стал июль прошлого года, однако предыдущие 5 лет курс российской валюты неизменно снижался.



В начале лета рубль демонстрировал уверенный рост, на фоне улучшения рисковых настроений инвесторов после сигнала Федрезерва о снижении ставки и в ожидании снижения напряженности в торгово войне между США и Китаем.Также снижение ставки Банком России подстегнуло спрос иностранцев на ОФЗ.



Но текущее уровни, достигнутые рублем, скорее всего, временное явление, и к концу года курс должен вернуться к отметкам 65-67 рублей, прогнозирует главный экономист АО "Альфа-Банк" Наталия Орлова.



Руководитель валютно-финансового департамента Citigroup Inc. в РФ Денис Коршилов сказал, что не ожидает сильного укрепления курса российской валюты, на фоне приближающихся дивидендов. Также он отметил, что на данный момент нет оснований для ослабления нацвалюты. Денис Коршилов оценивает возможный диапазон курса рубля от 62.6 до 63.6 за доллар.



По мнению аналитика не исключено ослабление спроса иностранных инвесторов на российские облигации, что оставит рубль без важной поддержки. Дальнейшее смягчение политики ЦБ по его мнению уже отыграны в котировках, регулятор ждет сокращения притока иностранцев в госдолг, а Министерство финансов резко снизит предложение на аукционах в июле-сентябре.



В это же время главный экономист по России в ING Groep NV Дмитрий Долгин заявляет, что рубль вернется к умеренному ослаблению на фоне дивидендов и сезона отпусков, при условии отсутствия "сюрпризов" на мировом рынке. Долгин ориентируется на динамику курса в диапазон 63–65 рублей за доллар.



Это совпадает с ожиданиями трейдеров опционами: максимальная концентрация контрактов находится в диапазоне 63-64,6 рубля за $1, что предполагает ослабление до уровней середины июня