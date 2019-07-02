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S&P присвоило ИК «Фридом Финанс» рейтинг на уровне «В-/В», прогноз «Стабильный»

Москва, 02.07.2019

Первого июля международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило рейтинги на уровне В−/В, прогноз «стабильный» группе компаний Freedom Finance, отметив финансовые результаты двух основных подразделений группы — ООО ИК «Фридом Финанс» (Россия) и АО «Фридом Финанс» (Казахстан). Аналитики агентства отмечают, что прогноз отражает ожидания экспертов относительно увеличения комиссионных доходов.

«Для нас имеет большое значение присвоение этого рейтинга, поскольку оно в полной мере отражает наше стремление быть максимально прозрачной и понятной нашим клиентам структурой. Кроме того, рейтинг, полученный от крупного международного агентства, является подтверждением надежности, стабильности и правильности выбранного курса развития Freedom Holding Corp.», — сообщил глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

Согласно ренкингу S&P, в категории «В−/В» находятся компании, которые имеют возможность в полной мере исполнять свои финансовые обязательства перед клиентами и контрагентами. Для постсоветского пространства рейтинги на уровне «В−/В» являются наиболее распространенными и референтными в сегменте финансовых услуг. Как отмечается в сопроводительном отчете к присвоенному рейтингу, на сегодня в группе компаний Freedom Finance (Freedom Holding Corp.) наиболее заметную роль играют подразделения в России и Казахстане, открывающие для жителей этих стран доступ как к финансовому рынку США, так и к локальным рынкам.

В обосновании рейтинга указывается ряд сильных показателей Freedom Finance. Среди них адекватный профиль фондирования группы, высокий коэффициент стабильного финансирования-брутто (порядка 102%), очень низкая долговая нагрузка (31,7%) а также адекватный профиль ликвидности группы (коэффициент покрытия ликвидности на уровне 157%) с высокой концентрацией ликвидных активов.

В исследовании также отмечается, что структура Freedom Holding Corp. еще не до конца сформирована и в ближайшее время ожидается продолжение консолидации, которая в среднесрочной перспективе повысит прозрачность конфигурации бизнеса FRHC. Касательно прогноза «стабильный» аналитики S&P поясняют, что, согласно их видению, в ближайшие год-полтора Freedom RU и Freedom KZ будут постепенно увеличивать комиссионный доход.

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