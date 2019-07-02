Съёмочная группа ВГТРК попала под обстрел на западе Донецка

Днём 2 июля съемочная группа корреспондента ВГТРК Андрея Руденко попала под огонь украинских силовиков в Донецке.

По информации телеканала «Россия-24», это произошло на западе столицы ДНР в районе посёлка Александровка. При этом отмечается, что журналисты направлялись на место ночного и утренних обстрелов, чтобы сделать репортаж, для вечернего выпуска новостей. Однако в этот момент с украинской стороны был открыт шквальный миномётный огонь.

По словам Руденко, предположительно, стреляли минами 120-го калибра. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что 27 июня, также в Донецке была обстреляна группа российских и независимых журналистов. Тогда тоже, к счастью обошлось без жертв и пострадавших.