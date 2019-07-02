Вход/Регистрация Подписка

США вводят новые пошлины на товары из ЕС

Москва, 02.07.2019

Американское торговое представительство в ЕС предлагает расширить список европейских товаров, на которые можно наложить пошлины, пишет «Коммерсантъ».

Новые санкции вызваны предоставлением ЕС госсубсидий компании Airbus. Сообщается, что в список могут войти 89 позиций, которые опубликованы для общественного обсуждения.

Так в перечень товаров, попадающих под дополнительные пошлины, вошли несколько видов мяса и молочной продукции, такие как сыры, сгущенное молоко, сливки. Также в список попали кофе, паста, фрукты (персики, вишня). Из алкогольной продукции - ирландский и шотландский виски, а из непищевых товаров -  минеральные и химические удобрения.

В общей сложности перечень включает 89 позиций на $4 млрд. Это дополнение к списку оценочной стоимостью $21 млрд, который был опубликован 12 апреля.

Напомним, в 2018 году согласно оценке ВТО субсидирование деятельности Airbus странами Евросоюза наносит ущерб по интересам ее американского конкурента Boeing. Евросоюз тогда продолжил поддерживать компанию Airbus, - производителя авиалайнеров A380, после чего США ввели пошлины на продукцию ЕС.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «Норникель» показал истинное лицо

    Крупнейший в мире производитель палладия и никеля собрал пул экспертов и СМИ для презентации отчета в области устойчивого развития под названием «Новый «Норникель»: стратегия в действии»

    ММК признан одной из самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире

    Флагман отечественной металлургии вошел в топ-5 лидеров отрасли по показателю совокупной акционерной прибыли

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Гисметео, прогноз погоды до конца месяца: Россию накроет мощный циклон
      Гисметео, прогноз погоды до конца месяца: Россию накроет мощный циклон
    2. Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: синоптики рассказали, когда в Россию вернётся лето
      Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: синоптики рассказали, когда в Россию вернётся лето
    3. Гисметео, прогноз погоды на выходные: осень отменяется
      Гисметео, прогноз погоды на выходные: осень отменяется
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама