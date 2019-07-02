США вводят новые пошлины на товары из ЕС

Американское торговое представительство в ЕС предлагает расширить список европейских товаров, на которые можно наложить пошлины, пишет «Коммерсантъ».

Новые санкции вызваны предоставлением ЕС госсубсидий компании Airbus. Сообщается, что в список могут войти 89 позиций, которые опубликованы для общественного обсуждения.

Так в перечень товаров, попадающих под дополнительные пошлины, вошли несколько видов мяса и молочной продукции, такие как сыры, сгущенное молоко, сливки. Также в список попали кофе, паста, фрукты (персики, вишня). Из алкогольной продукции - ирландский и шотландский виски, а из непищевых товаров - минеральные и химические удобрения.

В общей сложности перечень включает 89 позиций на $4 млрд. Это дополнение к списку оценочной стоимостью $21 млрд, который был опубликован 12 апреля.

Напомним, в 2018 году согласно оценке ВТО субсидирование деятельности Airbus странами Евросоюза наносит ущерб по интересам ее американского конкурента Boeing. Евросоюз тогда продолжил поддерживать компанию Airbus, - производителя авиалайнеров A380, после чего США ввели пошлины на продукцию ЕС.