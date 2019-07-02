Трамп поделился впечатлениями от встречи с Путиным в Осаке

Американский президент Дональд Трамп, отвечая на предложение телеканала «Россия» поделиться мнением о саммите с президентом Путиным «на полях» G20, назвал своего коллегой «прекрасным парнем», а «встречу отличной».

«Он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча», — ответил президент Трамп на вопрос.

Напомним, в Осаке президенты провели полуторачасовую встречу. Накануне президент Трамп отказался озвучить тему предстоящей беседы.

«О чём будете говорить с Путиным? Не ваше дело», - ответил он на соответствующий вопрос американской прессы.

В свою очередь российский президент Владимир Путин назвал в интервью «Financial Times» Дональда Трампа «мужиком», который хоть что-то делает в Америке, за что его поддерживает народ США.