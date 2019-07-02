В Чехии отреагировали на отмену рейсов российских авиакомпаний

Власти Чехии отменили запрет для российских авиакомпаний, разрешив возобновить полеты до 7 июля, сообщил чешский Минтранс. В ведомстве уточнили, что решение стало ответом на аналогичное решение России.

Напомним, 2 июля авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» отменили часть рейсов в ответ на отмену Прагой часть выданных ранее разрешений на полеты.

Со своей стороны в российском Минтрансе заявили, что решение чешских властей нарушает соглашение о воздушном сообщении между двумя странами. Ведомство пообещало, что решит вопрос «в самые сжатые сроки».

В свою очередь, источник знакомый с ситуацией рассказал агентству РИА «Новости», что запрет Праги был вызван действиями Москвы, которая запретила авиакомпании Czech Airlines выполнять маршруты Прага — Сеул по транссибирским трассам.

В Минтрансе Чехии эту информацию подтвердили. По данным чешского Минтранса, Москва открыла Czech Airlines воздушное пространство тоже до 7 июля.