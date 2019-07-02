В ФАС прокомментировали информацию о возможном повышении цен на мясо

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ прокомментировали появившуюся сегодня в СМИ информацию о том, что в России может резко подорожать мясная продукция. По словам заместителя главы службы Андрея Цыганова, ФАС собирает изучить российский рынок мяса на предмет возможного роста цен, передаёт РИА Новости.

«У ФАС есть веские причины на того, чтобы серьёзно исследовать данную тему, – подчеркнул он. – Но так сразу сказать, есть у нас волнения по этому вопросу или нет, я не могу».

Он также пояснил, что если рост цен на корма обусловлен объективными обстоятельствами, то это одна история.

«Если это не так – значит, мы будем внимательно смотреть», – резюмировал заместитель главы ФАС.

Ранее сообщалось, что в самое ближайшее время в России может ощутимо подорожать мясо. Резкий скачок цен на свинину, говядину и птицу произойдёт, если импортёрам кормовых добавок для питания животных придётся доплатить НДС за последние три года.