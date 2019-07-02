Трехсторонняя контактная группа рассмотрит обстрел украинского Hummer"а

В столице Белоруссии проходит заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщило министерство иностранных дел Белоруссии в своем Twitter и подтвердила своем Facebook пресс-секретарь главы украинской делегации Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что в рамках трехсторонней контактной группы будет рассмотрен вопрос «обстрела украинского санитарного автомобиля возле поселка Водяное». 1 июля украинский военный автомобиль Hummer был подбит противотанковой управляемой ракетой, в результате чего двое военнослужащих погибло и один получил ранение.