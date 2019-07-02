В РФ может ощутимо подорожать мясо

В самое ближайшее время в России может ощутимо подорожать мясо. Резкий скачок цен на свинину, говядину и птицу произойдёт, если импортёрам кормовых добавок для питания животных придётся доплатить НДС за последние три года.

Как пишет газета «Известия», в Минсельхозе РФ не согласились с Минфином РФ, посчитавшим целесообразным дополнительно предприятиям, занимающимся поставками кормовых добавок из-за рубежа, налог на добавленную стоимость в размере 4-7 млрд руб.

Минсельхоз предлагает внести изменения в документ от 2004 года и распространить действие льготного НДС на корма, ввезенные в РФ с января 2016 года. Соответствующее предложение ведомством уже направлено на рассмотрение в российский Кабмин.

Между тем, согласно данным Национального кормового союза, если инициатива Минфина возьмёт верх, то это приведёт к подорожанию мясной продукции как минимум на 10%.