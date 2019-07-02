В России успешно испытана новая ракета

На полигоне Сары-Шаган в Казахстане минувшей ночью воздушно-космическими силами РФ были проведены испытания новой ракеты системы ПРО. Испытания прошли успешно, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций российского Министерства обороны.

Новая противоракета и ранее проходила ряд испытаний, также как и накануне оружие подтвердило все заявленные характеристики и успешно поразило условную цель, сообщил представитель командования войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковник Павел Кузьмин.

Военный уточнил, что предыдущие испытания новой ракеты системы ПРО проходили месяц назад.

Ракета поступит на вооружение Воздушно-космических сил России и будет предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

Ранее эксперт в США сообщил, в Вашингтоне из-за большого внимания к возросшей военной мощи РФ забыли о ее «еще более опасном оружии – золотовалютному запасу и национальной валюте рублю».