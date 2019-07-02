В Токио развязали себе руки, чтобы обагрить их кровью китов

Японию сейчас одновременно и хвалят, и ругают. Хвалят за отлично проведенный саммит G20 в Осаке, а ругают за возобновление коммерческого промысла китов. Сразу после того, как лидеры двадцатки наиболее развитых стран планеты разъехались по домам, японские рыбаки впервые более чем за три десятилетия отправились в море ловить китов.

В понедельник рано утром пять судов вышли из порта Куширо, расположенного на севере Японии, с гарпунами, спрятанными под брезентом. Почти одновременно еще три корабля отправились за китами из Шимоносеки.

Первых убитых китов: двух малых полосатиков, длина одного из которых превышала 8 метров, доставили на берег уже в середине дня. Того, что побольше, отвезли на грузовике на склад, где китобои отметили это событие и по традиции прежде чем выпить саке, вылили первую стопку на тушу кита.

За день до выхода в море, т.е. в воскресенье, 30 июня, Япония вышла из Международной китобойной комиссии (IWC) и теперь может не подчиняться ее решениям и запретам.

«Сегодня великий день! — заявил журналистам Йошифуми Кай, глава Японской малой ассоциации китобойного промысла. — Этого дня стоило ждать 31 год».

Пяти судам из Куширо разрешено до конца года добыть 227 китов: 52 малых полосатика, 150 полосатиков Брайда и 25 сейвалов. К слову, квоты на вылов китов по понятным причинам сообщили уже после окончания работы саммита G20 в Осаке.

Решение о выходе из IWC и возобновление коммерческого промысла китов вызвало шквал критики. Впрочем, к упрекам со всех сторон в Стране восходящего солнца отнеслись абсолютно спокойно. Не столько из-за особенностей японского национального характера, сколько потому, что привыкли. И до сегодняшнего дня японцев нещадно критиковали — за то, что они нашли в моратории на коммерческий промысел китов, объявленный IWC в 1986 году, лазейку, позволяющую ловить китов в южных морях в «научных» целях. И спокойно продолжали все эти годы охотиться на самых крупных млекопитающих на планете, прикрываясь «необходимостью проведения научных исследований».

То, что наука была только прикрытием коммерческого промысла, подтверждала и свободная торговля китовым мясом на самых обычных рыбных рынках. Так что, по большому счету, сейчас изменятся только масштабы промысла, которые, естественно, существенно вырастут.

В ходе последней «научной» экспедиции в Антарктиду, закончившейся в марте этого года, японцы убили 333 малых полосатиков. И это еще что, раньше число убитых китов нередко доходило до 1000 в год. Не удивительно, что в южных морях нередко происходили самые настоящие бои между экологами из природоохранной организации Sea Shepherd и японскими рыбаками.

Но теперь последние больше не будут ходить каждый год в далекие южные моря. Отныне они будут охотиться на китов в своей исключительной экономической зоне, в пределах 200 морских милях от берега.

Несмотря на то, что мясо китов открыто продавалось на рыбных рынках все последние годы, его все же было немного, и японцы начали постепенно отвыкать от него. Так что теперь многим жителям Японии придется вспоминать его вкус.

В шестидесятые годы прошлого века потребление мясо китов в Японии достигало почти 200 тыс. тонн в год. Китовое мясо было важным источником протеина в послевоенные годы. По официальным данным, в последние годы потребление мяса китов не превышало 5 тыс. тонн в год.

«Начиная с сегодняшнего дня, надеюсь, рыбаки будут ловить китов, соблюдая квоты, и способствовать возрождению китового промысла», — заявил на церемонии в Шимоносеки перед тем, как рыбаки отправятся за китами, министр рыбной промышленности Такамори Йошикава.

Однако, надеются защитники животных, разрешение коммерческого промысла китов не приведет к возрождению в Японии «китовой» промышленности по той причине, что японцы действительно отвыкли в последние годы от мяса морских гигантов и теперь уже не смогут вернуть его в прежнем количестве в свой рацион.