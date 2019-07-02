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Верховная Рада мстит ПАСЕ и подрывает легитимность выборов 21 июля

Москва, 02.07.2019
  • Верховная Рада мстит ПАСЕ и подрывает легитимность выборов 21 июля

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий во время заседания

Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

«Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине», – написал в своем Facebook глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о возвращении полномочий парламентской делегации России без всяких ограничений. Украинская делегация, состоящая из депутатов «Блока Петра Порошенко, прекратила свою работу в ПАСЕ и угрожала поставить перед Верховной Радой вопрос о разрыве отношений с этой европейской организацией. Глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что не поддерживает демарш украинской делегации в ПАСЕ и выразил желание работать в ее составе.

Досрочные парламентские выборы пройдут на Украине 21 июля этого года. Партия «Слуга народа» имеет шанс получить парламентское большинство, а партия Порошенко переименованная в «Европейскую солидарность» может получить около 7% голосов избирателей. В «Европейской солидарности» у Андрея Парубия, бывшего коментанта Евромайдана, второе место в партийном списке. Его демарш в отношении ПАСЕ может быть не просто жестом, но и политическим ходом, имеющим целью подрыв легитимности внеочередных выборов, поскольку его партия выглядит сейчас их явным аутсайдером.

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