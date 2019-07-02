За спиной Москвы и Эр-Рияда начались разговоры

Нефтяная закулиса

Министры стран ОПЕК в Вене продлили ограничения добычи нефти еще на девять месяцев, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные делегатов заседания. Решение еще должно быть ратифицировано странами, не входящими в ОПЕК, но многие из них, в первую очередь, Россия, уже дали свое согласие. Между тем, не все члены ОПЕК с одобрением восприняли усиление влияния Москвы на политику картеля.

Ранее, напоминает ТАСС, заявление о необходимости продления договоренностей сделал российский лидер Владимир Путин на саммите G20 в Осаке. После переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом он озвучил и предпочтительный срок продления (от шести до девяти месяцев), и объемы (сохранение прежних квот). Позднее в Вене выяснилось, что позицию Москвы и Эр-Рияда о необходимости продления квот поддерживают большинство из 24 стран-участниц.

Однако министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане назвал характер принятия решений односторонним и увидел в этом угрозу распада картеля. «Я не имею ничего против продления сокращения добычи. Главная проблема для ОПЕК — единоличное принятие решений. Это большая угроза. ОПЕК умирает из-за этого», — заявил он. «Я думаю, что влияние России должно приветствоваться. Россия — значительный экспортер. Я думаю, что Россия ведет себя очень уважительно по отношению к другим членам. Никто в ОПЕК+ не диктует другим, что делать, в том числе Россия», — возразил, в свою очередь министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

Арабская вязь рынка

Продление соглашения о сокращении добычи странами ОПЕК уже давно отыграно рынком, констатирует аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин. Организация стран – экспортеров нефти приняла решение о заморозке добычи на уровне 32,5 млн баррелей в день в ноябре 2016 года. Сейчас, с учетом наращивания предложения странами, не входящими в организацию, ОПЕК для поддержки цен требуется добывать не более 30 млн баррелей в день.

На данный момент Организация добывает даже меньше: по майским данным, добыча ОПЕК сократилась до 29,876 млн б/д. Такой уровень считает аналитик, с учетом текущей ситуации в отрасли, означает возможность повышения цен на нефть, но – лишь в среднесрочном периоде. В краткосрочном периоде для рынка сохраняется угроза снижения цен под влиянием спада спроса, сформированного в конце 2018 – 2019 году. в результате реакции регуляторов и инвесторов на быстрое ускорение инфляции в США в 2018 году.

Дополнительное давление на котировки нефти может традиционно оказать повышение спроса на низкодоходные, высоконадежные активы, уверен Александр Осин. Дело в том, объясняет он, что, с учетом текущей динамики рыночных ставок и спрэдов снижение ставки ЕЦБ на ближайшем заседании представляется возможным или даже вероятным событием. Растут и шансы смягчения кредитной политики США. Такая ситуация не будет способствовать покупкам нефти в краткосрочном периоде. Однако, инфляция в США остается в растущем тренде.

Тенденция повышения ставок ФРС еще не закончена, в середине года возможна лишь её корректировка, ожидает Александр Осин. Эта тенденция будет поддерживать спрос на сравнительно высокую доходность и цены на товарном рынке. Повышение цен на нефть в конце 2019 – 2020 году в направлении 75 долларов за баррель Brent на данный момент представляется возможным. Однако, в краткосрочном периоде риски для покупателей нефти – технические, монетарные, связанные с регулированием рынка — как представляется, слишком высоки. Реальные результаты Венского саммита организации остаются для инвесторов далеко не очевидными.

Россия не стала тянуть интригу

Между тем, цены на нефть изменились после новостей про ОПЕК незначительно, а утром во вторник даже упали – так, августовские фьючерсы на WTI подешевели на 0,19%, до 58 доллара. И, объясняет эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов, мы не увидели резкого всплеска роста цен на нефть по двум причинам: во-первых, на саммите G20 Россия преждевременно дала согласие на сокращение добычи нефти совместно со странами ОПЕК в прежнем объеме, что в совокупности составляет 1,2 млн баррелей в сутки; во-вторых, существуют опасения, что на фоне торгового конфликта между США и Китаем может произойти мировое замедление экономики, которое понизит спрос на энергоносители. Также стоит отметить, что сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ длится больше двух лет и постепенно этот сценарий утрачивает свою мощь.

Не стоит забывать и о внешних геополитических факторах, которые оказывают серьезное давление на рынки, продолжает аналитик. В частности, США легко может использовать такие инструменты влияния на нефтяной рынок, как санкции против Ирана, увеличение добычи сланцевой нефти, а также манипуляция стратегическими запасами нефти США. Если бы страны ОПЕК+ договорились о сокращении до 1,6 млн баррелей в сутки, то это смогло бы компенсировать высокое предложение со стороны Америки.

США обладают достаточными возможностями для удовлетворения прогнозируемого роста спроса. Объем же 1,2 млн баррелей, скорее всего, был направлен на поддержание цен на нефть, а не на их рост. Сейчас нефть торгуется в пределах 65 долларов за баррель, что, в принципе, для Саудовской Аравии приемлемо, однако же в скором времени возможен рост волатильности, который может опустить цену ниже 65 долларов за баррель.

Цены на нефть слабо отреагировали на заседание ОПЕК еще и потому, продолжает Гайдар Гасанов, что базовый сценарий сокращения, которого придерживались страны ОПЕК+ с начала года, уже был отыгран. Если нефть будет торговаться выше 65 долларов за баррель и находиться в пределах 67 долларов, то Россия может получить прибыль в бюджет в районе 2,8 трлн рублей до конца текущего года.

Основной вопрос, который будет волновать рынок — сделка между США и Китаем. В этой связи диапазон цен на нефть стал более широким и его можно обозначить от 60 до 68 долларов за баррель для марки Brent, а для американской сланцевой нефти марки WTI диапазон составит от 52,00 до 62,70, ожидает Гайдар Гасанов.

С учетом волатильности, в моменты публикаций энергетическими ведомствами США информации по запасам и добыче нефти цены на нефть будут находиться в данном диапазоне, колеблясь то в одну, то в другую сторону в зависимости от публикуемых данных. Также, считают в МФЦ, при положительном исходе торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином, есть шанс, что цены на нефть приблизятся к 70 долларам за баррель до конца текущего года.