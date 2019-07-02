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Зеленский полетел к украинской диаспоре

Москва, 02.07.2019

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Канаду с рабочим визитом. У Зеленского запанированы с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Канады Христей Фриланд и специальным представителем США по Украинне Куртом Волкером. В Канаде достаточно большая и влиятельная украинская диаспора, с представителями которой у Зеленского так же намечена встреча.

В частности, министром иностранных дел Канады там является представитель украинской диаспоры Христя Фриланд. В начале политической карьеры бывший московский корреспондент Financial Times Кристина Фриланд предпочла сменить имя на украинское. «Украинская квота», видимо, помогла более успешно развиваться ее карьере.

Напомним, что это третья зарубежная поездка Зеленского в качестве президента Украины. Первый зарубежный визит он совершил в Брюссель, где встречался с руководителями ЕС и НАТО. Второй раз Зеленский посетил Париж и Берлин – его переговоры с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель призваны были реанимировать переговоры по Донбассу в «нормандском формате».

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