Жириновский предложил отменить процентный барьер для попадания в Госдуму

Владимир Жириновский – лидер ЛДПР – предложил отменить процентный барьер на выборах в Государственную Думу. По его мнению, выборы должны проходить только по партийным спискам, передаёт РИА Новости.

«Только так партии не будут терять голоса, которые им отдают избиратели. – пояснил он. – И никаких процентных барьеров быть не должно».

Как убеждён главный либерал-демократ страны, все, кого граждане направили в парламент, должны там присутствовать.

«Если это слабая партия, значит пусть у них будет один депутат в Думе. Но все эти процентные барьеры нужно срочно снять. Иначе те, кто набрал меньше 5%, их голоса теряются, уничтожаются. Какая же тут демократия?», - резюмировал Жириновский, добавив, что депутаты должны присутствовать в парламенте от всех партий, за которые голосовали российские граждане.