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Чем так привлекателен смартфон AGM A9

Москва, 20.07.2019
Защищенный смартфон AGM A9 изготовлен из сверхмолекулярного высокоплотного полиэтилена и имеет алюминиевые вставки по бокам. Его трудно поцарапать, а падения с высоты до полутора метров не приводят к появлению вмятин.
#PressRelease

Гаджет защищен от попадания пыли и воды по стандарту IP68 и легко переносит резкие температурные перепады, вибрирование и другие неблагоприятные воздействия. USB-разъем полностью открыт.

Главная отличительная особенность AGM A9 https://agm-mobile.ru/agm-a9 – наличие четырех динамиков, обеспечивающих такое же звучание, что и у небольших портативных колонок с максимальной громкостью 103 дБ. Звук подразделяется на нижние и верхние частоты.

Смартфон оснащен качественным шестидюймовым IPS-экраном, изготовленным фирмой Japan Display. Разрешение широкоформатной матрицы составляет 2160x1080 точек, так что на дисплее четко отображаются самые маленькие детали.

Качество изображения очень высокое, а при максимальном уровне подсветки гаджет можно использовать под прямыми лучами солнца. Закрытый закаленным стеклом Gorilla Glass 5 дисплей позволяет работать в зимних перчатках за счет увеличения чувствительности экрана.

Смартфон оснащен недорогим высокопроизводительным процессором Snapdragon 450, позволяющим запускать любые игры.

Гаджет прекрасно выполняет роль навигатора, поддерживая ГЛОНАСС, GPS, BeiDou. Устройство практически моментально обнаруживает спутники и устанавливает свое местонахождение.

Немаловажное достоинство AGM A9 заключается в наличии NFC. После установки Google Pay с помощью этого устройства можно расплачиваться в магазинах. Кроме того, в смартфоне имеется FM-радио, слушать которое можно без использования гарнитуры. В отличие от других смартфонов, антенна в AGM A9 встроена непосредственно в корпус.

В качестве ОС гаджет использует Android 8.1 Oreo. Лишнее программное обеспечение почти полностью отсутствует. Предусмотрена настройка работы программ в фоновом режиме, благодаря чему пользователь самостоятельно определяет, какие из них могут висеть в памяти. За счет этого обеспечивается экономия заряда.

Аккумулятор 5400 мАч позволяет непрерывно просматривать видео на протяжении четырнадцати с лишним часов. Продолжительность работы смартфона при смешанном использовании (социальные сети, звонки, навигация, просмотр фильмов, видеосъемка и т. п.) составляет два дня.

Благодаря поддержке технологии Qualcomm Quick Charge 3.0 имеется возможность зарядки аккумулятора за 2,5 часа. На 50% батарея заряжается за сорок минут. Зарядное устройство включено в комплект поставки AGM A9.

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