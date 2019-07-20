Дипломаты пока не могут связаться с россиянами на задержанном Ираном танкере

Андрей Ганенко – пресс-атташе посольства РФ в Тегеране – заявил, что представители российского дипведомства, пока не могут выйти на связь с нашими соотечественниками, которые находятся на задержанном иранскими властями британском танкере Stena Impero.

По его словам, дипломаты в настоящее время тесно контактируют с властями Ирана, чтобы получить всю информацию о наших моряках.

При этом в посольстве подтвердили информацию, что на танкере находятся трое граждан РФ. Все они, также, как и остальные члены задержанного танкера находятся на борту судна и будут оставаться там до завершения соответствующих юридических процедур.

Ранее сообщалось, что 20 июля в Ормузском проливе иранским Корпусом Стражей Исламской Революции (КСИР) был захвачен британский танкер Stena Impero. На его борту находятся 23 человека, в том числе российские моряки. По данным иранских СМИ, судно было задержано в связи с опасным «маневрированием» и грубым нарушением международных правил.

Согласно другой версии, британский танкер был остановлен Ираном, так как загрязнял международные воды и не реагировал на предупреждения. Сейчас судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.