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Как выбрать нужную типографию

Москва, 20.07.2019
Сегодня предложений полиграфических услуг настолько много, что бывает трудно определиться с выбором типографии. Да и типография ли предлагает эти услуги, или все же посредник?
#PressRelease

В сети чаще всего можно найти объявления, которые выставляются посредниками. Они принимают заказы, отдают их в типографию, а потом получают свою наценку, получая от клиента оплату. Это не только выходит дороже, но и затрачивается намного больше времени. Потому, лучше полиграфические услуги заказывать именно у типографий, таких как pechat-moskva.su/, напрямую. Хотя у посредника может быть даже свое представительство или сайт. На что же еще стоит обращать внимание при выборе типографии?

Виды полиграфии

Существует несколько видов полиграфии:

  • деловая;
  • рекламная;
  • многополосная продукция;
  • календари.

Стоит поинтересоваться, какие именно виды полиграфии предлагает типография, ведь она может специализироваться только на одном из них. Некоторые типографии универсальные, они работают с разными видами полиграфии.

Цифровая и офсетная печать

Нередко в объявлениях предлагается цифровая или офсетная печать, что же выбрать?

Офсетная печать обходится намного дешевле, но у нее есть свои недостатки. Подходит такая печать для больших тиражей методом оттиска. Из минусов можно выделить то, что нельзя заказать печать одного или нескольких экземпляров (в малом количестве), а также внести изменения в макет.

Цифровая печать более качественная, да и заказать ее можно хоть в одном экземпляре. Стоит правда, дороже, чем офсетная. Благодаря цифровой печати можно защититься от подделок – это нанесение различных голограмм. Компьютер сможет распечатать изображение на любой бумаге, пленке, ткани.

От чего зависит цена:

  • объем тиража (количество экземпляров);
  • формат;
  • качество;
  • вид печати;
  • скорость.

Дополнительные услуги

Многие типографии предлагают дополнительные услуги. Это удобно, ведь все можно заказать в одном месте, к тому же, получится сэкономить. Если типография предлагает много услуг, то это говорит и об ее современном подходе, наличии квалифицированного персонала, технологий и оборудования.

Среди дополнительных услуг – разработка макета, переплет, ламинирование, дизайн, цветопроба и прочие. Некоторые клиенты даже не догадываются о разнообразных дополнительных услугах, и об их преимуществах должен рассказать специалист типографии.

Сервис для клиентов

Сотрудничество должно быть максимально простым, удобным и открытым. Это консультирование клиента, калькуляторы в интернете для подсчета стоимости, скидки, обратная связь и прочее.

Если информация конфиденциальная, то стоит заключить дополнительный договор, который предотвратит несанкционированное ее разглашение.

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