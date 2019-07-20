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Как выбрать юридическую компанию

Москва, 20.07.2019
Когда физическому или юридическому лицу требуется правовая помощь, перед ним возникает проблема выбора надежной юридической компании. Большинство таких компаний оказывает несколько десятков разновидностей услуг, но существуют и узкоспециализированные фирмы.
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Чтобы выбрать среди множества предложений наиболее подходящий для себя вариант, такой как юридические услуги Эклекс, нужно следовать нескольким важнейшим рекомендациям, приведенным ниже.

Первым делом надо изучить вебсайт компании. Если он находится на бесплатном хостинге наподобие narod.ru, то это говорит о несолидности компании. Вебсайт должен иметь внушающий доверие дизайн и быть удобным в использовании. Затем надо ознакомиться с отзывами клиентов компании на тематических интернет-ресурсах.

Низкая стоимость юридических услуг говорит об их невысоком качестве, а потому не следует пытаться сэкономить на их оплате. При ограниченных финансовых возможностях лучше выбирать компанию, стоимость услуг которой находится в среднем ценовом диапазоне. Немаловажную роль играет и порядок оплаты юридических услуг. Она может быть почасовой или фиксированной. Кроме того, одни компании взимают плату за выполненную работу, тогда как другие требуют предоплату. Предпочтение нужно отдавать первым.

Многое о юридической компании можно сказать по расположению ее офиса. Если он находится во дворах, да еще в подвале, то от услуг такой фирмы нужно отказаться. Положительным показателем является привлекательный дизайн офиса.

При общении с сотрудниками компании надо выяснить, как часто они оказывают требующиеся услуги, и каких результатов при этом достигают.

Прежде чем обращаться в малоизвестную юридическую компанию, надо убедиться в ее надежности. Это можно сделать несколькими способами:

  • Через вебсайт региональной адвокатской палаты. В каждом российском регионе имеется хотя бы одна адвокатская палата. Если в выбранной компании работают адвокаты, то информация о них обязательно есть в базе.
  • Путем подачи запроса в налоговую инспекцию. Любая компания зарегистрирована в налоговой инспекции. Подача запроса в нее позволит избежать общения с мошенниками.
  • При помощи выписки из Единого госреестра юрлиц, который доступен на вебсайте ФНС. Там имеется форма поиска, с использованием которой можно сделать выписку.
  • Посредством изучения бухгалтерской отчетности компании. Законодательство обязывает предоставлять ее любому желающему. Те, кто знаком с бухучетом, смогут определить надежность компании по ее отчетности.
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