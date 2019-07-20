Составлен рейтинг самых невостребованных в России профессий

Эксперты ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруда РФ), проанализировав спрос на работников со стороны крупных и средних организаций на основе данных Росстата, составили рейтинг самых востребованных в нашей стране профессий.

В итоге, было установлено, что в РФ самый низкий спрос на учителей средней школы и бухгалтеров. Кроме того, на рынке труда почти отсутствует потребность в сотрудниках библиотек, художественных галерей и музеев, а также в среднем юридическом персонале, которые трудятся в судах, адвокатских и нотариальной конторах, передаёт РИА Новости.

Не являются дефицитным и такие профессии, как охранники, продавцы, квалифицированные кадры в сельском, лесном хозяйстве, а также в рыбоводстве и рыболовстве.