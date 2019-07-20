Вход/Регистрация Подписка

США готовятся к масштабной военной операции на Ближнем Востоке

Москва, 20.07.2019

Американское Центральное военное командование приступило к разработке операции «Страж». Согласно информации, размещённой на официальной странице командования в Facebook, целью военной операции является обеспечение безопасности морского судоходства в Персидском заливе.

«Основная цель операции «Страж» – содействие стабильности на море, обеспечение безопасного прохода и снижение напряжённости в международных водах по всему Ближнему Востоку – в Аравийском заливе, Ормузском проливе, проливе Баб-эль-Мандеб и Оманскому заливе», — говорится в заявлении Центрального командования.

Масштабы операции пока не разглашаются, известно лишь, что в ней примут участие не только американские военные, но и вооруженные силы стран, входящих в НАТО, а также союзных США армий государств Ближнего Востока.

Кроме того, стало известно, что Пентагон одобрил переброску своих войск в Саудовскую Аравию, власти которой уже согласились принять на своей территории 500 американских военнослужащих, передаёт AP. При этом в военном ведомстве США пояснили, что предстоящие маневры необходимы для «обеспечения дополнительного сдерживания на фоне новых возникающих угроз».

Напомним, накануне вечером появилась информация, что в Ормузском проливе иранским Корпусом Стражей Исламской Революции (КСИР) был захвачен британский танкер Stena Impero. На его борту находятся 23 человека, в том числе российские моряки. По данным иранских СМИ, судно было задержано в связи с опасным «маневрированием» и грубым нарушением международных правил. Согласно другой версии, британский танкер был остановлен Ираном, так как загрязнял международные воды и не реагировал на предупреждения.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «Киберзащите промышленности нужны глобальные решения»

    Директор департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникеля» Дмитрий Григорьев — о применении информационных технологий и коммуникаций в мирных целях

    Маркировка товаров: что делать и чего ожидать бизнесу

    с 1 июля стала обязательной маркировка табака, в декабре 2019 года добавят еще четыре товарные группы. Штраф за нарушение закона о маркировке будет достигать 300 тысяч рублей

    "Персонализация каналов продаж в ритейле"

    Компания «Той.ру» одна из первых внедрила в рознице омниканальную систему обслуживания клиентов. Учредитель сети Алиса Лобанова поясняет, чем этот опыт может быть полезен другим ритейлерам

    ММК признан одной из самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире

    Флагман отечественной металлургии вошел в топ-5 лидеров отрасли по показателю совокупной акционерной прибыли

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Вашингтон занервничал: Россия готова присоединиться к системе платежей Instex
      Европа включилась в борьбу с засильем американского доллара, помочь в этом ей может Москва
    2. На фестивале Усадьба Jazz в Доброграде 27-28 июля выступит Леонид Агутин, Евгений Маргулис, Мариам Мерабова, Billy’s Band и другие!
      27-28 июля фестиваль Усадьба Jazz во второй раз пройдет в Доброграде. В прошлом году фестиваль посетили более 5000 человек, а в этом году гостей будет еще больше, ведь в музыкальной программе фестиваля только самые любимые артисты.
    3. Борцы за климат не остановятся ни перед чем
      Россия в Осаке на саммите «Большой двадцатки» пообещала ратифицировать Парижское соглашение по климату. Уклониться от этого было бы весьма сложно, истеричность западной климатической политики возрастает. Но уж если мы в этом театре абсурда окажемся, то нужно сделать все, чтобы быть там среди режиссеров, а не среди актеров. И выработать свою позицию по климатическому вопросу
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама