США готовятся к масштабной военной операции на Ближнем Востоке

Американское Центральное военное командование приступило к разработке операции «Страж». Согласно информации, размещённой на официальной странице командования в Facebook, целью военной операции является обеспечение безопасности морского судоходства в Персидском заливе.

«Основная цель операции «Страж» – содействие стабильности на море, обеспечение безопасного прохода и снижение напряжённости в международных водах по всему Ближнему Востоку – в Аравийском заливе, Ормузском проливе, проливе Баб-эль-Мандеб и Оманскому заливе», — говорится в заявлении Центрального командования.

Масштабы операции пока не разглашаются, известно лишь, что в ней примут участие не только американские военные, но и вооруженные силы стран, входящих в НАТО, а также союзных США армий государств Ближнего Востока.

Кроме того, стало известно, что Пентагон одобрил переброску своих войск в Саудовскую Аравию, власти которой уже согласились принять на своей территории 500 американских военнослужащих, передаёт AP. При этом в военном ведомстве США пояснили, что предстоящие маневры необходимы для «обеспечения дополнительного сдерживания на фоне новых возникающих угроз».

Напомним, накануне вечером появилась информация, что в Ормузском проливе иранским Корпусом Стражей Исламской Революции (КСИР) был захвачен британский танкер Stena Impero. На его борту находятся 23 человека, в том числе российские моряки. По данным иранских СМИ, судно было задержано в связи с опасным «маневрированием» и грубым нарушением международных правил. Согласно другой версии, британский танкер был остановлен Ираном, так как загрязнял международные воды и не реагировал на предупреждения.