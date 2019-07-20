В Минпромторге предложили не считать пиво алкоголем

В Министерстве промышленности и торговли России предложили не считать пиво алкогольным напитком. Согласно проекту стратегии развития торговли на 2019-2025 год, выдержки из которого публикует РБК, предлагается вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж в магазинах, а также в точках общественного питания.

Таким образом, Минпромторг, фактические говорит о том, что пивной продукции необходимо вернуть самостоятельный статус. В самое ближайшее время ведомство планирует направить документ на согласование в соответствующие министерства.

Напомним, пиво законодательно приравняли к алкоголю в 2011 году, а в 2013 году пиво запретили к продаже в уличных ларьках.