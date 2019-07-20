«Зеленский меня не толкал»: глава Минобороны Украины об инциденте с президентом

Степан Полторак – глава военного ведомства «самостийной» – прокомментировал инцидент, произошедший во время его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которого президент резко оттолкнул от себя министра обороны. Инцидент случился в ходе осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.

Несмотря на то, что на видео, размещённом в Сети Интернет, отчётливо видно, как Зеленский толкает главу Минобороны, сам Полторак утверждает, что ничего этого не было, передаёт РИА Новости.

По его словам, после приветствия президент подошёл к заместителям главы ОП Руслану Рябошапке и Кириллу Тимошенко и хотел им что-то сказать наедине. Поэтому Зеленский якобы повернулся к рядом стоящему Полторака и вежливо сказал: «Секундочку». Министр также подчеркнул, что украинский лидер обратился к нему очень корректно, без всяких толчков и угроз. После чего встреча пошла по плану.

Между тем, это видео разделило украинских пользователей Сети. Многие посчитали, Зеленский повёл себя неправильно, продемонстрировав своё истинное лицо и так и не научившись культуре поведения. При этом некоторые убеждены, что президент сделал всё верно.