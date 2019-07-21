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Гисметео, прогноз погоды на месяц: жара перед похолоданием

Москва, 21.07.2019
  • Гисметео, прогноз погоды на месяц: жара перед похолоданием

Сергей Бобылев/ТАСС

Жара, по которой уже успели соскучиться жители Русской равнины, задержится в регионах страны совсем ненадолго. Летний зной на большей части нашей страны скоро сменится очередным похолоданием.

Погода на Урале и в Сибири. Прогноз на месяц

По прогнозу Гисметео, до конца июля антициклоны будут формировать повышенный температурный фон на Урале, в Сибири, Дальнем Востоке и Приморье – здесь ожидается от 22 до 27 градусов выше нуля. Ночные показатели окажутся также вполне комфортными – плюс 16-18. А вот осадки, которые местами будут сильными всё-таки немного подпортят настроение.

Примерно с 3-4 августа и до конца второй декады последнего летнего месяца почти вся территория Уральского федерального округа, а также области Западной Сибири – от Урала до Енисея – подвергнутся атакам многочисленных циклонов, которые принесут сюда ливневые дожди, холодные северные ветра и снижение температуры до плюс 17-20.

Прогноз погоды на курортах Краснодарского края

По прогнозу Гисметео, жара на ближайшие две недели вернётся в Краснодарский край. Так, на популярных морских курортах вновь будет ярко светить солнце, а средняя температура воздуха в дневное время суток составит плюс 30-31 в тени. Например, Новороссийске до конца июля плюс 24-26 ночью, и 28-32 градусов – днём. С 1 по 4 августа – солнечно, без осадков, плюс 29-32. Температура морской воды все 14 дней не опустится ниже 25 градусов. С 5 по 20 августа летний зной сохранится, но количество осадков значительно увеличится.

Похожая погода прогнозируется в Геленджике. Здесь также жарко, на следующей неделе осадки ожидаются лишь в пятницу, 26 июля. Этот же день станет и самым прохладным – плюс 26-27 днём. Зато с воскресенья, 28 июля и до конца второй декады августа – солнечно, сухо и комфортно – температура воздуха составит плюс 29-32, вода прогреется до плюс 27 градусов.

Отличная погода, по прогнозу Гисметео, в Сочи, Адлере, Лазаревском и Анапе. Небольшие осадки прогнозируются здесь в конце июля и самом начале августа. В остальные дни будет ясно, на солнце жарко – плюс 29-32. Температура воды на побережье 25-27 градусов.

Гисметео. Прогноз погоды в Санкт-Петербурге и Москве на 30 дней

В Северной столице до конца июля установится комфортная, летняя погода. К середине следующей недели термометры в городе на Неве покажут плюс 26-27. Правда, жара здесь продержится непродолжительный период времени. Уже в понедельник, 29 июля в Петербург ворвётся очередной циклон, который понизит температуру до плюс 22. В ночные часы столбики термометров опустятся ещё ниже – прогнозируется плюс 13-15. Кроме того, северный холодный ветер принесёт дожди, возможны ливни.

По прогнозу Гисметео, с 22 по 26 июля в столичном регионе плюс 23-26, в четверг, 25 июля и в пятницу, 26 июля возможны осадки. В субботу, 27 июля и в воскресенье, 28 июля – под влиянием антициклона и повышенного атмосферного давления воздух прогреется до 27-28 градусов выше нуля.

В период с 29 июля по 4 августа в Москве и области прогнозируется переменная облачность, северо-западный ветер, средняя температура воздуха составит плюс 24, что немного выше климатической нормы для начала последнего летнего месяца.  

С 5 по 10 августа регионе похолодает до 17-20 градусов выше нуля. Прогнозируется пасмурная погода, возможны осадки. Начиная с 11 августа в Москве произойдёт очередная смена атмосферных фронтов и как следствие – потепление температурного фона, который до начала последней декады последнего месяца календарного лета будет держаться на уровне плюс 25-27.

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