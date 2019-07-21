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ЦИК Украины: «Слуга народа» лидирует на выборах в Раду

Москва, 21.07.2019
  • ЦИК Украины: «Слуга народа» лидирует на выборах в Раду

Анна Марченко/ТАСС

Согласно первым официальным данным, которые огласили в ЦИК Украины, на досрочных выборах в Верховную Раду лидирует партия Владимира Зеленского «Слуга народа». После обработки 0,04% голосов её поддержали 47,58% избирателей. Пятипроцентный барьер также преодолевают партия Юлии Тимошенко «Батькивщина», политическая сила бывшего украинского лидера Петра Порошенко «Европейская солидарность», «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую возглавляют Юрий Бойков и Виктор Медведчук, а также Радикальная партия Олега Ляшко.

Пока эти данные существенно отличаются от данных экзит-поллов, что вовсе неудивительно – подсчитано менее 0,1% голосов. Если же результаты экзит-поллов всё-таки совпадут с официальными, то в новый состав Верховной Рады войдут пять партий: около 125 мест получит пария Зеленского; «Голос» Вакарчука, которому президент Украины уже предложил вступить в коалицию, может рассчитывать на 18 мест; 35 мандатов у «Оппозиционной платформы – За жизнь»; 25 – у команды Порошенко и 23 – у партии Тимошенко.

Впрочем, это ещё не окончательный расклад. До сих пор остаётся неясным судьба 199 мест в Раде, которые достанутся депутатам-одномандатникам. Некоторые политологи уже напомнили, что на парламентских выборах в 2014 году «Блок Петра Порошенко» по партийным спискам занял второе место. Однако после оглашения результатов выборов, которые проходили по мажоритарной системе, тогдашнему президенту удалось создать в Раде самую крупную фракцию.

Ранее сообщалось, что по данным экзит-поллов, большинство голосов избиратели отдали партии Владимира Зеленского «Слуга народа» – 42-44%. Также пятипроцентный барьер преодолели: «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11,5-12,5%), «Европейская солидарность» (8,5-8,9%), «Батькивщина» (7,7-8,5%), и «Голос» (6-6,5%).

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