Выборы на Украине: данные exit poll выборов в Верховную раду

По данным национального exit poll, который проводят Киевский международный институт социологии (КМИС) и Центр экономических и политических исследований имени Разумкова, в новый состав парламента Украины проходят пять партий.

Большинство голосов избиратели отдали партии Владимира Зеленского «Слуга народа» - 42,7%. Также пятипроцентный барьер преодолели: «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,9%, «Европейская солидарность» 8-9% Петра Порошенко –8,8%, «Батькивщина» Юлии Тимошенко 8,5%, и «Голос» Святослава Вакарчука - 6,5%.

Ранее сообщалось, что согласно первым данным exit poll, который опубликовал журналист и депутат Верховной Рады Мустафа Найем, за партию Зеленского «Слуга народа» отдали свои голоса 37% избирателей. Далее расположись «Оппозиционная платформа - За жизнь», которую возглавляет Юрий Бойко – 17,6%, а также «Батькивщина» Юлии Тимошенко – 5,9% и «Европейская солидарность» экс-главы «незалежной» Петра Порошенко – 5,5%.

Напомним, 21 июля на Украине проходили досрочные парламентские выборы. Борьбу за места в Верховной Раде вели 24 партии и более 3 тыс. кандидатов-одномандатников. Проходной барьер в Раду для партий составлял 5 %.

По информации МВД Украины к 19:00 мск количество сигналов о нарушениях в ходе парламентских выборов составило около 2 тыс., возбуждено 56 уголовных дел.