СРОЧНО: Выборы на Украине: появились первые данные exit poll на выборах в Раду

Стало известно, какие партии смогли преодолеть пятипроцентный барьер на досрочных выборах в украинский парламент.

Exit poll. Первые данные

Опубликованы самые первые данные exit poll (опросов избирателей) на выходе с участков на выборах в Верховную Раду Украины.

По информации, которую озвучил журналист и депутат Верховной Рады Мустафа Найем, за президентскую партию «Слуга народа» отдали свои голоса 37% избирателей. На втором месте идёт «Оппозиционная платформа - За жизнь», которую возглавляет Юрий Бойко – 17,6%. Также проходят в парламент «Батькивщина» Юлии Тимошенко – 5,9% и «Европейская солидарность» экс-главы «незалежной» Петра Порошенко – 5,5%. Остальные партии пока не преодолевают пятипроцентный барьер. Отметим, чтобы не нарушить закон, названия партий Найем замаскировал под названия алкогольных напитков.

Напомним, 21 июля на Украине проходят досрочные парламентские выборы. Борьбу за места в Верховной Раде ведут 24 партии и более 3 тыс. кандидатов-одномандатников – 50% парламента составят именно. Вторая половина депутатского корпуса будет избрана по партийным спискам. Проходной барьер в Раду для партий составляет 5 %.

Первые официальные итоги выборов станут известны через некоторое время после закрытия избирательных участков – примерно, 20:15 мск, новые результаты экзит-полов – чуть раньше. Внимательно следите за нашими новостями, и вы узнаете о них первыми.