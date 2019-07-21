Вход/Регистрация Подписка

Выборы на Украине: появились первые данные по досрочным выборам в парламент

Москва, 21.07.2019

Центральная избирательная комиссия Украины опубликовала первые данные по явке на досрочных выборах в Верховную Раду. Согласно информации на 12:00 мск на 5 из 199 округов проголосовали уже боле 13,6% избирателей.

Также поступают новости о нарушениях, которые зафиксированы в ходе выборов. В частности, известно о 218 сигналах, которые в основном связаны с незаконной агитацией. Кроме того, зафиксированы такие нарушения, как препятствование голосованию и подкуп избирателей.

В свою очередь РИА Новости передаёт, что глава одной из избирательных комиссий в Киеве оказался пьяным. Полицейские составили на него протокол об административном правонарушении.

Ранее сообщалось на Украине 21 июля проходят досрочные парламентские выборы. Борьбу за места в Верховной Раде ведут 24 партии и более 3 тыс. кандидатов-одномандатников – при этом 50% парламента составят именно. Вторая половина депутатского корпуса будет избрана по партийным спискам. Проходной барьер в Раду для партий составляет 5 %.

Первые официальные итоги выборов станут известны через некоторое время после закрытия избирательных участков – примерно, 20:15 мск; результаты экзит-полов – чуть раньше – примерно, в 19:30-20:00 мск. Неофициальные результаты голосования уже начнут появляться задолго до завершения голосования. Внимательно следите за нашими новостями, и вы узнаете о них первыми.  

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «Киберзащите промышленности нужны глобальные решения»

    Директор департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникеля» Дмитрий Григорьев — о применении информационных технологий и коммуникаций в мирных целях

    Маркировка товаров: что делать и чего ожидать бизнесу

    с 1 июля стала обязательной маркировка табака, в декабре 2019 года добавят еще четыре товарные группы. Штраф за нарушение закона о маркировке будет достигать 300 тысяч рублей

    "Персонализация каналов продаж в ритейле"

    Компания «Той.ру» одна из первых внедрила в рознице омниканальную систему обслуживания клиентов. Учредитель сети Алиса Лобанова поясняет, чем этот опыт может быть полезен другим ритейлерам

    ММК признан одной из самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире

    Флагман отечественной металлургии вошел в топ-5 лидеров отрасли по показателю совокупной акционерной прибыли

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Вашингтон занервничал: Россия готова присоединиться к системе платежей Instex
      Европа включилась в борьбу с засильем американского доллара, помочь в этом ей может Москва
    2. На фестивале Усадьба Jazz в Доброграде 27-28 июля выступит Леонид Агутин, Евгений Маргулис, Мариам Мерабова, Billy’s Band и другие!
      27-28 июля фестиваль Усадьба Jazz во второй раз пройдет в Доброграде. В прошлом году фестиваль посетили более 5000 человек, а в этом году гостей будет еще больше, ведь в музыкальной программе фестиваля только самые любимые артисты.
    3. «Шок и трепет»: финансовые власти США готовят сюрприз
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама