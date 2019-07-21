Выборы на Украине: появились первые данные по досрочным выборам в парламент

Центральная избирательная комиссия Украины опубликовала первые данные по явке на досрочных выборах в Верховную Раду. Согласно информации на 12:00 мск на 5 из 199 округов проголосовали уже боле 13,6% избирателей.

Также поступают новости о нарушениях, которые зафиксированы в ходе выборов. В частности, известно о 218 сигналах, которые в основном связаны с незаконной агитацией. Кроме того, зафиксированы такие нарушения, как препятствование голосованию и подкуп избирателей.

В свою очередь РИА Новости передаёт, что глава одной из избирательных комиссий в Киеве оказался пьяным. Полицейские составили на него протокол об административном правонарушении.

Ранее сообщалось на Украине 21 июля проходят досрочные парламентские выборы. Борьбу за места в Верховной Раде ведут 24 партии и более 3 тыс. кандидатов-одномандатников – при этом 50% парламента составят именно. Вторая половина депутатского корпуса будет избрана по партийным спискам. Проходной барьер в Раду для партий составляет 5 %.

Первые официальные итоги выборов станут известны через некоторое время после закрытия избирательных участков – примерно, 20:15 мск; результаты экзит-полов – чуть раньше – примерно, в 19:30-20:00 мск. Неофициальные результаты голосования уже начнут появляться задолго до завершения голосования. Внимательно следите за нашими новостями, и вы узнаете о них первыми.