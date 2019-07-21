Выборы на Украине: результаты могут очень удивить

В 08:00 мск на Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных парламентских выборах. Борьбу за места в Верховной Раде ведут 24 партии и более 3 тыс. кандидатов-одномандатников – при этом 50% парламента составят именно. Вторая половина депутатского корпуса будет избрана по партийным спискам. Проходной барьер в Раду для партий составляет 5 %.

Согласно данным социологов, которые проводили свои последние исследования за три дня до выборов, в новый состав украинского парламента уверенно проходят всего несколько партий. Около 50% должна получить президентская партия «Слуга народа»; от 15 до 17% - «Оппозиционная платформа - За жизнь», которую возглавляет Юрий Бойко; 8-10% - «Европейская солидарность» бывшего украинского лидера Петра Порошенко.

Кроме того, почти наверняка преодолеют пятипроцентный барьер «Батькивщина» Юлии Тимошенко (5-7%), «Голос» музыканта Святослава Вакарчука (5-6%), а также «Сила и честь» Игоря Смешко (5%).

Остальные партии, судя по опросам, вряд ли смогут заручиться солидной поддержкой избирателей. Впрочем, результаты выборов могут всё-таки многих удивить. Как предполагают политологи, следует ждать сенсаций в одномандатных округах. Кроме того, ожидаются многочисленные нарушения, которые также окажут влияние на расстановку сил в будущей Раде.

Первые официальные итоги выборов станут известны через некоторое время после закрытия избирательных участков – примерно, 20:15 мск; результаты экзит-полов – чуть раньше – примерно, в 19:30-20:00 мск. Неофициальные результаты голосования уже начнут появляться задолго до завершения голосования.

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