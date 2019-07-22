Абэ рассказал, когда будет подписан мирный договор между Японией и Россией

Синдзо Абэ – премьер-министр Японии – рассказал журналистам, когда может быть подписан мирный договор с Россией. В интервью одному и местных каналов японского телевидения глава Кабмина страны Восходящего солнца заявил, что хочет подписать мирный договор Москвой до конца своего премьерского срока, который истекает в 2021 году.

«Я очень хочу до конца своего срока продвинуть вперёд переговоры с Москвой, которые направлены на заключение мирного договора», – подчеркнул Абэ.

Ранее сообщалось, что Россия отказалась обсуждать с Японией возможность передачи ей двух островов южно-курильской гряды в рамках переговоров о мирном договоре и поставила в данном вопросе точку.

Согласно информации, которою со ссылкой на источники распространило агентство Kyodo, основной причиной отказа обсуждать эту тему является обеспокоенность Кремля относительно альянса между Токио и Вашингтоном, который может привести к размещению американского военного контингента в различных частях японского архипелага. Кроме того, в Москве опасаются, что из-за того, эта тема является очень чувствительной для многих россиян, её дальнейшее обсуждение может сказаться на поддержке российских властей со стороны населения.