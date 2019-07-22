Гисметео, прогноз погоды на 10 дней: дождь и температурные качели

Прогноз погоды, подготовленный на 10 дней метеорологами Гисметео, обещает жителям Русской равнины очередные температурные качели, от которых россиян в очередной раз будет бросать то в жар, то в холод.

Погода в северо-западных регионах России. Прогноз на 10 дней

Так, по прогнозам Гисметео, температурные качели ожидаются в ближайшие 10 дней в северо-западных регионах страны. Например, в самом начале этой недели температурный фон здесь будет выше климатической нормы. Погодную обстановку на северо-западе сформирует антициклон, который вытеснит холодные воздушные массы и дождливый фронт на юго-запад страны. Поэтому в период с 22 по 24 июля почти на всей территории от Мурманска до Петербурга солнечные лучи прогреют воздух до плюс 25-27.

Однако такая погода продержится всего несколько дней – циклон понизит здесь температуру уже в четверг, 25 июля. Например, в Мурманске ожидается плюс 13-15, дождь; в Петрозаводске – 18-20, кратковременные осадки, в Калининграде – 22-24, ливень. При этом в Пскове, Новгороде Великом и Санкт-Петербурге юго-западный ветер сохранит вполне комфортную погоду, как минимум до середины следующей недели.

Прогноз погоды на 10 дней в Уральском федеральном округе

Гисметео прогнозирует перепады погоды и на Урале. В частности, в Челябинской области сегодня было ещё жарко – плюс 25-27. Однако уже на вторник, 23 июля в регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Циклон, который подошёл к границам Урала, в очередной раз изменит здесь климатическую обстановку – на смену летнему зною и яркому солнцу придут проливные дожди и грозы. Местами возможен град и шквалистый ветер. Однако с середины недели температурный мятник вновь качнётся в другую сторону. Так, в Екатеринбурге в период с 25 по 28 июля термометры покажу плюс 23-25, в Челябинске и Магнитогорске – плюс 22-24. Но и на этом качели не прекратятся и в конце месяца на Урал вернётся осенняя погода с сильными дождями и с температурными показателями в 16-18 градусов выше нуля.

Прогноз погоды в Крыму на 10 дней

В период с 23 июля по 1 августа в Крыму климатическую обстановку будет формировать повышенный фронт атмосферного давления. Поэтому температурный фон повысится и в ночные часы составит плюс 17-19, в дневные – 30-35.

В Симферополе эта неделя началась с сильной жары – яркое солнце и почти полное безветрие создают ощущение настоящего летнего зноя. При этом столбики термометров во вторник, 23 июля поднимутся до 31-32. С 24 по 28 июля по прогнозу Гисметео, в крымской столице ожидается снижение температуры до плюс 24-25. Однако к началу следующей недели антициклон вновь сделает своё дело, а яркие лучи солнца поднимут столбики термометров до 31 градусов выше нуля.

На Южном берегу Крыма – от мыса Айя до горы Кара-Даг – ожидается солнечная и комфортная погода. С 23 по 28 июля средняя дневная температура воздуха в Ялте, Массандре, Гурзуфе и Форосе составит плюс 29-31, ночная 22-24. Осадков не ожидается. Также тепло в Судаке и Алуште. Но здесь в начале следующей недели возможны осадки и небольшое волнение на море.

В Керчи в ближайшие 10 дней переменная облачность, возможны кратковременные осадки. В ночное время суток плюс 23-25, лёгкий северно-западный и северо-восточный ветер. Днём – плюс 28-32, на солнце столбики термометров поднимутся до 35 градусов выше нуля.

Вода на всём крымском полуострове будет тёплой, как днём, так и ночью – 24-26. Однако возможны холодные течения, которые могут резко снизить температурные показатели в море, поэтому синоптики рекомендуют местным жителям и многочисленным туристам внимательно отслеживать ежедневные сообщения синоптиков.

Гисметео. Прогноз погоды в Москве на 10 дней

В Москве до конца этого месяца сохранится стабильная климатическая обстановка без температурных качелей и серьёзных перепадов атмосферного давления. Так, 23-24 июля, по прогнозу Гисметео, в столице плюс 21-22, возможны осадки.

С 25 по 27 июля – 24-36 градусов, в субботу – небольшой дождь. В период с 28 июля по 1 августа в дневные часы термометры покажут плюс 23-25, ночью при этом столбики градусников ниже 16 градусов не опустятся.