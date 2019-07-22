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Рынки не находят идеи для роста

Москва, 22.07.2019
#Фондовый рынок
  • Рынки не находят идеи для роста

Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Рынок получает все больше сигналов о том, что Федеральная резервная система понизит процентные ставки в США, что приведет к притоку капитала на финансовые рынки.  В последнее время эти слухи активно поддерживали рынок акций. Но, передает «Вести. Финанс» со ссылкой на заявление управляющего активами "Регион Эссет Менеджмент" Алексея Скабаллановича, акциям уже не хватает просто слухов и для роста требуется что-то еще.   

Российский рынок на этой неделе прошел очередное испытание санкциями, напоминает эксперт. С одной стороны, слухи о возможных переговорах США и Ирана вызвали серьезное падение цен на нефть с 67 до 62 долларов за баррель. С другой стороны, рубль демонстрирует потрясающую устойчивость к этому и совершенно не хочет падать к доллару. Даже очередное внесение в конгресс законопроекта о санкциях на российский долг вызвало лишь небольшую коррекцию в ОФЗ.   

Кроме того, полагает Алексей Скабалланович, курс на снижение ставки, подкрепленный уверенным снижением инфляции, будет продолжен. Тем более поля для маневра у ЦБ РФ достаточно: он может как сразу снизить ставку на 0,5%, так и подождать определенности с санкциями снизить сейчас на 0,25, но пообещать дальнейшее снижение. В любом случае те, кто вовремя завершил дивидендный сезон в акциях и перешел в облигации, вряд ли пожалеет об этом во второй половине года.  
 
Риторика о новых антироссийских санкциях против России в Конгрессе США девальвировалась как обесценившаяся монета от многократного употребления, признает руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. В серьёзность угрозы сейчас мало кто верит. Злободневность введения санкций прошла, её пик был на фоне скандала о гипотетическом вмешательстве России в президентские выборы в США и борьбе демократов в Конгрессе за отставку Дональда Трампа, в том числе и в связи с его сговором с Россией. Участие Трампа в этом не подтвердилось даже скрупулёзным расследованием спецпрокурора. Теряется смысл и вероятность поддержки в Конгрессе и у самого Трампа введения санкций на российский госдолг и на расчёты наших банков в долларах. 

Обратной стороной санкции могут ударить по американскому бизнесу, уверен эксперт. Уменьшить его возможности вложения в доходные и достаточно надёжные ОФЗ Минфина. Особенно это актуально в преддверии уменьшения ставки ФРС на 0,25 или даже 0,5 п.п. уже в июле, что снизит доходность американских трежерис. Таким образом, санкции маловероятны и не пугают рынок, как это было раньше.  

С другой стороны, добавляет Марк Гойхмани ЦБ РФ предполагает снижать свою ключевую ставку в июле. И пока этого не произошло, внешние инвесторы спешат «запрыгнуть в последний вагон» остающейся высокой доходности ОФЗ на уровне 7,3 – 7,4%.  

Данные обстоятельства поддерживают рубль. Однако есть высокая вероятность его ослабления в дальнейшем, по мере смягчения политики ЦБ России  и снижения процентов по ОФЗ, возможного давления на нефтяные цены, стагнации в экономике России. Сильный рубль невыгоден и для бюджета, и для экспортёров, доминирующих на рынке.  

Поэтому, делает вывод аналитик, в сочетании таких разнонаправленных драйверов маловероятно дальнейшее существенное укрепление российской валюты в предстоящие месяцы. Наиболее актуальный диапазон колебаний курса рубля, по прогнозам ЦАФТ, - 61,5 – 66 руб./долл. в перспективе до конца года. 

Статистически и по ощущениям, конец июля - начало августа для российских финансовых рынков всегда было тяжелым временем, говорит, в свою очередь, аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Во время этого периода не принято не то что говорить о росте, но даже не принято называть вслух дефолты прошлого, чтобы не дай бог не вызвать их вновь неосторожно брошенной фразой. Поэтому ощущение приближения кризиса накатывает на людей с опытом на рынке в 20-25 лет каждый август, а их более молодые коллеги находятся в спокойном неведении. Может быть, это и к лучшему.  

По мнению аналитика, пытаться ловить падающий индекс Мосбиржи сейчас очень рискованно, он может не остановиться ни на отметке 2600 пунктов, ни на отметке 2500. Санкции непредсказуемы, и хотя видно, что они не направлены на уничтожение российской экономики, а всего лишь создают стимулы для диалога и усиливают переговорную позицию западных стран, все равно могут быть триггером, запускающим коррекцию.  

Например, отмечает Алексей Антонов, при неком стечении обстоятельств, когда из российского госдолга массово бегут нерезиденты, и не притворные, а самые настоящие, и новых покупателей для ОФЗ не находится, и приходится выкупать их на средства резервных фондов, попутно снижая ставку, борясь с оттоком финансового капитала, борясь с оттоком человеческого капитала. Но, повторяет эксперт, это все-таки маловероятное стечение обстоятельств, а более вероятно — плавное сползание в кризис на фоне дешевеющей до 50 долларов за баррель нефти.  

В целом, Алексей Антонов рекомендует пользоваться укрепление рубля для покупки валюты, и не только для зарубежных поездок, но и для пополнения личной бивалютной или мультивалютной корзины. К сентябрю курс в 63 рубля за доллар будет казаться невероятно низким, особенно после ослабления денежно-кредитной политики регулятора. 

 

 

 

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